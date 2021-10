BMW M135i xDrive: upgrade alle sospensioni per la Serie 1 più sportiva

Il Model Year 2022 della sportivissima M135i si aggiorna con un assetto ricalibrato che migliora il suo comportamento in curva

Tra le proposte più interessanti in casa BMW, la Serie 1 occupa sicuramente un posto privilegiato: è compatta, agilissima e abbastanza potente per appagare anche i “palati” più esigenti, per i quali il top a livello prestazionale è rappresentato dalla hot-hatch M135i xDrive. Si tratta di un modello che per il 2022 non andrà incontro ad alcun restyling o aumento di potenza, bensì a una ricalibrazione dell’assetto e delle sospensioni per diventare ancora più affilata nella guida sportiva.

Entrando nello specifico, le novità si trovano innanzitutto in un angolo di campanatura aumentato per le ruote anteriori, ora in grado di far assorbire meglio alla vettura le forze laterali in curva assieme a degli inediti supporti idraulici per i bracci delle sospensioni all’avantreno e al retrotreno. Oltre a ciò gli ingegneri tedeschi hanno utilizzato una taratura differente per molle e ammortizzatori, con la quale il rollio è stato diminuito e lo sterzo è divento più diretto e sincero.

Confermata la presenza del differenziale meccanico a slittamento limitato che agisce assieme alla trasmissione automatica a otto velocità, parte integrante del 2.0 turbo-benzina da 306 cavalli e 450 Nm di coppia massima scaricati a terra attraverso la trazione integrale xDrive. Un propulsore che ora sprigiona un sound ancora più avvincente grazie all’amplificazione (artificiale) ottenuta dall’utilizzo delle casse dello stereo di bordo, che aiuta nel compito originariamente deputato al solo impianto di scarico a doppio terminale.

Per quanto riguarda l’estetica, invece, nulla di nuovo… tranne l’introduzione in gamma della nuova tinta per la carrozzeria Sao Paulo Yellow non metallizzato (da ammirare nelle foto presenti in gallery), che va ad aggiungersi al Frozen Orange metallic, al Frozen Pure Grey e a tutte le colorazioni personalizzate proposte dal programma BMW Individual.