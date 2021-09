BMW presenta il catalogo accessori M Performance per la nuova Serie 2 Coupé

Splitter anteriore, winglets per le fiancate, spoiler posteriore e tanto, tanto carbonio: ecco il kit M Performance Parts per la nuova Serie 2 Coupé 2022

Nello scorso mese di luglio la presentazione della nuova BMW Serie 2 Coupé ha lasciato un punto interrogativo in sospeso tra gli appassionati: le versioni disponibili, infatti, sono la 220i e la sorella 220d assieme alla più sportiva M240i xDrive a trazione integrale da 374 cavalli e 500 Nm di coppia massima, a cui però manca ancora qualcosa per avvicinarsi alla capostipite della famiglia che risponde al nome di M2.

Un gap sia “di sostanza” che di estetica, per il quale la Casa dell’Elica ha voluto metterci “una pezza” attraverso lo specifico catalogo M Performance Parts: si tratta di un kit vero e proprio che utilizza la pregiatissima fibra di carbonio come comune denominatore per tutti gli accessori messi a disposizione, tra i quali un nuovo splitter anteriore, delle nuove coperture per le prese d’aria sul cofano, “winglets” aggiuntive per le minigonne laterali, un nuovo spoiler posteriore con tanto di diffusore e delle calotte specifiche per gli specchietti retrovisori.

Non mancano nemmeno le decalcomanie, così come tre differenti stili di cerchi da abbinare alle pinze freno M Performance di colore rosso. I contenuti aggiuntivi di questo pacchetto per la nuova Serie 2 Coupé proseguono poi nell’abitacolo, dove spiccano i badge dedicati di questa versione e l’utilizzo della fibra di carbonio assieme all’alcantara come materiali di pregio per i gusci dei sedili, la plancia e la leva del cambio. Un tocco di eleganza, invece, è dato dal sistema di illuminazione per l’apertura o la chiusura delle portiere, ovviamente sempre marchiato M Performance Parts.

Con questo kit estetico la nuova Serie 2 Coupé sicuramente sarà ancora più invitante per tutti i giovani appassionati che vogliono mettersi al volante di una sportiva compatta dalle grandi potenzialità… ma se tutto ciò non fosse abbastanza allora è il caso di attendere la nuova BMW M2, il cui debutto è previsto solamente per l’estate del prossimo anno.