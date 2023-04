Cambio gomme 2023: da sabato 15 aprile si passa alle estive

La finestra temporale per poter passare dalle gomme invernali a quelle estive va dal 15 aprile fino al prossimo 15 maggio

Anche quest’anno il momento del cambio gomme auto è arrivato: da sabato 15 aprile 2023, infatti, sarà possibile sostituire le coperture invernali sul proprio veicolo con quelle estive, per una finestra temporale entro la quale sarà possibile mettersi in regola con il Codice della Strada fino al prossimo 15 maggio. Nel caso si siano montati sulla propria vettura pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione, c’è tempo un mese per fare il cambio gomme. Chi invece avesse montati pneumatici invernali con codice di velocità uguale o superiore rispetto alla versione estiva estivo potrà provvedere al cambio anche in tempi successivi.

Per individuare la dicitura del codice di velocità è sufficiente osservare la spalla del pneumatico: essa è indicata dopo le dimensioni e dovrà essere confrontata con quella riportata appunto sul libretto, in modo da non incorrere in sanzioni per circolazione con componenti non omologate. Secondo il Codice della Strada la multa parte da 422 Euro, a cui si somma la possibile rivalsa dell’assicurazione in caso si fosse coinvolti in un incidente e il non superamento della revisione.

Il momento del cambio gomme, inoltre, si rivela particolarmente importante per verificare l’usura del battistrada, nonchè il corretto angolo di convergenza dello pneumatico, la sua equilibratura e la miglior pressione di gonfiaggio per una circolazione su strada al 100% sicura. Le caratteristiche delle gomme invernali da quelle estive, infatti, sono differenti e quest’ultime garantiscono una riduzione degli spazi di frenata e una forte ottimizzazione dei consumi, soprattutto se sono di classe A o B. Per questi motivi le associazioni dei costruttori suggeriscono di effettuare il cambio gomme direttamente da un gommista specializzato.

“Il cambio gomme è particolarmente importante anche perché è l’occasione per controllare l’usura del battistrada, la presenza di tagli e danneggiamenti, nonché ripristinare l’idonea pressione di gonfiaggio unitamente all’equilibratura e convergenza – afferma il Direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti – Come in inverno l’equipaggiamento invernale offre la migliore sicurezza e comfort di guida, così in estate utilizzare un treno di gomme estive consente una riduzione degli spazi di frenata ed una ottimizzazione dei consumi. Infatti viaggiare con pneumatici sgonfi, oltre a dare luogo a problemi di insicurezza di guida, produce un maggior consumo di carburante con conseguente inutile e proporzionale aumento di emissioni dannose e co2. Va poi ricordato che l’utilizzo di gomme di classe A o B, rispetto a una gomma di classe E, sia per resistenza a rotolamento che aderenza su bagnato, permette, da un lato di risparmiare carburante e dall’altro di ridurre sensibilmente gli spazi di frenata”.