Citroen C5 Aircross 2022: il restyling debutta a luglio da 28.700 Euro

Uno tra i SUV più apprezzati del Double Chevron va incontro al suo restyling di "metà carriera": sarà disponibile con tre motorizzazioni e sei allestimenti

Con un palmares che conta la bellezza di oltre 260.000 esemplari venduti dal suo lancio sul mercato nel 2018, la Citroen C5 Aircross si appresta ad affrontare il proprio restyling di “metà carriera”: presentata formalmente nel mese di gennaio, il SUV francese è ormai pronto al suo debutto in Italia che avverrà entro il prossimo luglio proponendo un corpo vettura rinnovato sia a livello di carrozzeria che di abitacolo e una gamma motorizzazioni su tre alternative – compresa quella ibrida plug-in da 225 cavalli.

Andando con ordine, la nuova Citroen C5 Aircross 2022 si distingue dal modello precedente per un diverso frontale dalle forme più eleganti che include un paraurti dal design inedito, i sottilissimi gruppi ottici Full LED (collegati tra loro da due strisce luminose che si incontrano nel logo centrale sulla griglia) e le prese d’aria più grandi per un miglior passaggio dei flussi dell’aria. Lateralmente spiccano gli Airbump in stile fuoristrada e i bellissimi cerchi da 18” a finitura diamantata, mentre dietro la scena è dominata dai nuovi gruppi ottici dal taglio 3D.

Passiamo nell’abitacolo: la nuova Citroen C5 Aircross 2022 è stata aggiornata con diverse novità, che comprendono nell’ordine il TouchPad dell’infotainment da 10” e il Digital Cockpit con schermo da 12,3” inseriti all’interno di una plancia più moderna e rifinita all’insegna dell’eleganza, che si può percepire attraverso anche i sedili Advanced Comfort di derivazione C5X con imbottitura maggiorata e funzioni optional di riscaldamento, ventilazione e massaggio.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma 2022 della Citroen C5 Aircross propone come già detto tre alternative: il benzina 1.2 PureTech da 130 cavalli, l’1.5 BlueHDi 130 a gasolio (entrambi abbinabili al cambio manuale a sei marce oppure all’automatico a otto rapporti) e l’1.6 Hybrid 225 Ë-EAT8, di tipo plug-in e provvisto di serie del caricabatterie di bordo da 3,7 kW e dei cavi di ricarica T2 e T3. Gli allestimenti? Ben sei: dalla base di partenza Live si passa ai sempre più completi Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack, ai quali si aggiunge la serie speciale C-Series introdotta recentemente. I prezzi partono da 28.700 Euro per la motorizzazione a benzina, da 30.200 Euro per quella diesel e da 42.350 Euro per l’ibrida plug-in.