Citroën C5 Aircross: il restyling 2022 è più elegante e tecnologico

La Casa del Double Chevron lancia il restyling di metà carriera della C5 Aircross, aggiornata sia a livello di estetica che di equipaggiamento

Dopo la specialissima C5 X, il marchio Citroën ha riservato un trattamento speciale anche a uno dei SUV più apprezzati dalla clientela: grazie all’ottimo successo commerciale raggiunto con oltre 260.000 unità vendute dal lancio nel 2018, la C5 Aircross è stata presentata in questi giorni in un Model Year 2022 che rappresenta a tutti gli effetti il suo restyling di “metà carriera”, caratterizzato da un nuovo look estetico, da interni più spaziosi e da una dotazione di bordo tendente alla massima multimedialità.

Andando con ordine, la rinnovata Citroen C5 Aircross 2022 propone innanzitutto un inedito design del frontale, più armonioso nelle forme grazie a un nuovo paraurti con prese d’aria laterali e a una diversa geometria che coinvolge il logo centrale del marchio e i sottilissimi gruppi ottici a tecnologia Full LED. Quest’ultimi sono collegati da due strisce nere a barre verticali molto eleganti, mentre il badge è rifinito nella tonalità nero lucido con profilo cromato.

Le novità, ovviamente, non finiscono qui e proseguono con i fendinebbia e la protezione sottoscocca dai toni più sportivi, che ben si abbinano con i cerchi da 18” a finitura diamantata, con una firma luminosa posteriore dalla più accentuata tridimensionalità, con l’inedita tinta per la carrozzeria Eclipse Blue – che passa dal nero al blu a seconda della direzione della luce solare su di essa – e con i quattro colori di prese d’aria e protezioni laterali in plastica dallo stile off-road (Airbump).

Inalterate, invece, proporzioni e dimensioni, le quali confermano un’ottima disponibilità di spazio a bordo per i passeggeri: questi potranno apprezzare il nuovissimo sistema infotainment con schermo touchscreen da 10” in abbinamento al digital cockpit da 12,3”, entrambi inseriti in una plancia più moderna e rifinita all’insegna dell’eleganza con bocchette dell’aria riposizionate e leva del cambio sostituita da pulsanti per la selezione della modalità di guida.

Completano l’opera i sedili Advanced Comfort già visti sulla C5 X, ulteriormente migliorati con un livello extra di imbottitura da 15 mm e con la presenza (come optional) delle funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Per quanto riguarda il pacchetto ADAS, la nuova C5 Aircross 2022 si rivela inoltre una vettura estremamente sicura grazie agli oltre venti aiuti elettronici alla guida, tra i quali il cruise control adattivo con Stop&Go e il mantenimento della corsia.

Niente di nuovo, invece, in fatto di motorizzazioni: sono stati infatti confermati i propulsori 1.2 benzina PureTech e turbodiesel BlueHDi, nonchè l’alternativa ibrida plug-in con 1.6 PureTech in abbinamento a un motore elettrico supplementare che spinge la potenza fino a 225 cavalli. Il listino prezzi? Per il momento il marchio Citroen non ha confermato nulla di ufficiale: in ogni caso il lancio della nuova C5 Aircross 2022 è previsto per i prossimi mesi primaverili.