Citroen C5 Aircross 2023: in arrivo la versione ibrida plug-in da 180 CV

Il nuovo modello ibrido "alla spina" della C5 Aircross è la Plug-in Hybrid 180: già disponibile in Spagna, arriverà in Italia nelle prossime settimane

In vista del 2023, il marchio Citroen è pronto ad ampliare la gamma motori della Nuova C5 Aircross che quest’anno è già stata protagonista di un profondo restyling da noi provato giusto un mese fa (qui il link alla prova su strada). La parte di listino che verrà presto modificata anche in Italia è quella che prende in considerazione l’alternativa ibrida plug-in: oltre alla versione top di gamma da 225 CV, è infatti in arrivo quella entry-level da 180 cavalli.

Ciò che la caratterizza è una powertrain equipaggiata con motore 1.6 Litri benzina PureTech a potenza ridotta da 150 CV, in abbinamento a un’unità elettrica supplementare da 110 cavalli, al cambio automatico e-EAT8 a otto rapporti e a un pacco batterie da 10,8 kWh che le garantisce un’autonomia in modalità Full Electric fino a 55 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP. Un’indicazione sui prezzi? In Spagna, dove è già disponibile, può essere acquistata da circa 38.740 Euro, una cifra che sarà molto simile a quanto previsto con il debutto nel nostro Paese tra qualche settimana.