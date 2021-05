Citroen fa coppia con WindTre per il debutto italiano della Ami

Chi vorrà acquistare la simpatica vettura francese ad alimentazione elettrica potrà accedere all'esclusiva tariffa GigAmi dal costo di 9,99 Euro al mese e un pacchetto di comunicazione completo ed efficiente

La piccola Citroen Ami ha fatto centro proprio dove era previsto: con più di mille ordini già confermati, la citycar del Double Chevron è stata accolta con entusiasmo dalla clientela italiana, a dimostrazione che – a volte – i prodotti piccoli ma funzionali ed estremamente efficienti nascondono il potenziale di un grande successo quanto quello portato in dote da mezzi più grandi nelle dimensioni e appartenenti a una fascia di utilizzo sicuramente più “premium”.

La Ami – 100% electric è quanto di meglio si possa chiedere al giorno d’oggi da una citycar destinata all’ambiente urbano: insomma, una vettura sicuramente interessante la cui commercializzazione sarà facilitata anche dalla recente partnership del marchio Citroen con il colosso delle comunicazioni WindTre, definita come il modo per “unire il mondo della mobilità urbana a quello delle telecomunicazioni con un approccio nuovo alla connettività e rivolto ad un pubblico giovane e smart”.

Entrambe le società condividono i valori come l’innovazione, l’accessibilità e la sostenibilità e per questo motivo vogliono spingere insieme sulla diffusione di questo particolare mezzo a batterie, guidabile tra l’altro già a 14 anni con la patente AM e capace di assicurare un’autonomia massima di 75 km a fronte di una ricarica completa dalla semplice presa domestica in sole 3 ore. Il progetto pensato da Citroen e da WindTre permetterà alla clientela di recarsi in uno dei 146 negozi di telefonia per ricevere informazioni sull’acquisto del quadriciclo, che poi darà accesso a una speciale tariffa a prezzo ridotto da 24,99 a soli 9,99 Euro al mese.

Chi acquisterà la Ami – 100% electric, infatti, potrà associare la promozione “GigAmi” che mette a disposizione chiamate illimitate, 200 SMS e Giga illimitati in 5G secondo la copertura telefonica del gruppo WindTre. Per quanto riguarda la vettura in sè, invece, la conferma dell’acquisto potrà essere effettuata online, in concessionaria o anche presso uno degli store della società di telecomunicazioni nel nostro Paese, grazie alla consulenza dei collaboratori presenti direttamente sul posto.