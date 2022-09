Citroen My AMI: più energica e vivace con l’allestimento Tonic

Il nuovo allestimento top di gamma del quadriciclo elettrico francese è ordinabile con un prezzo di listino di 8.990 Euro

Il listino della simpaticissima Citroen AMI si amplia nuovamente: dopo la versione Buggy, presto sarà commercializzato il nuovo allestimento top di gamma “Tonic”, che va a sostituire i precedenti My AMI Khaki e My AMI Vibe e che si caratterizza per una colorazione esterna particolarmente vivace e per una dotazione di serie ancora più completa.

Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, la My AMI Tonic viene presentata con la carrozzeria in tinta grigia in abbinamento ai fari anteriori ora su fondo nero e a diversi dettagli colorati in giallo e khaki, tra i quali le modanature esterne, gli elementi presenti sotto la mascherina frontale, i passaruota e le protezioni laterali. Anche l’abitacolo è andato incontro allo stesso restyling stilistico, perchè qui l’abbinamento cromatico giallo-khaki è visibile sui vani portaoggetti, sulle reti delle portiere, sulle relative cinghie che servono ad aprirle e chiuderle e sul gancio per la borsa posizionato nella zona del passeggero.

Tra le altre novità, la Citroen My AMI Tonic si distingue anche per i vari adesivi e frecce presenti su finestrini e portiere, nei quali trova posto addirittura quello che delinea le coordinate GPS del centro tecnico Stellantis di Vélizy dove il quadriciclo elettrico è stato progettato. Per quanto riguarda la dotazione, questo allestimento conferma l’infotainment con connettività Dat@ami e supporto specifico per lo smartphone, i vani portaoggetti removibili, i tappetini e le reti delle portiere. Il prezzo? Da 8.990 Euro, a patto che la ordiniate sul sito ufficiale di Citroen.