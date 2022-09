Dacia Jogger: la versione camper ufficiale arriva per davvero!

Il marchio rumeno ha presentato l'allestimento ufficiale da "camper" della Dacia Jogger: sarà commercializzato durante il 2023

Il marchio Dacia ha voluto giocare le sue carte in anticipo presentando alcune delle novità più importanti che vedremo durante il prossimo Salone dell’auto di Parigi del 18 ottobre. Una tra queste è quella che era stata annunciata dal vice-presidente Lionel Jaillet durante la scorsa primavera, vale a dire la versione “camper” della multispazio Dacia Jogger: dopo il modello svelato da Camperiz, oggi quell’allestimento è diventato realtà e sarà disponibile per tutti gli acquirenti come kit di conversione a partire dall’anno prossimo.

Prendendo spunto proprio da ciò che è offerto da Camperiz, la versione ufficiale proposta da Dacia prevede innanzitutto di occupare lo spazio relativo alla terza fila di sedili con un contenitore in legno nel quale è possibile stipare bagagli e attrezzature varie. Al di sopra di questo è poi possibile inserire un letto matrimoniale, trasformando l’abitacolo in una vera e propria “zona notte”.

Lo spazio, infine, può essere ulteriormente aumentato agganciando una tenda retrattile da campeggio al posteriore della vettura, che di fatto permette di creare una zona di riposo per una famiglia di ben quattro persone. Non sono disponibili ufficialmente, invece, il piano cottura e il frigorifero, i quali però possono essere aggiunti come componenti aftermarket. Il prezzo di questo kit? Per il momento Dacia non si è espressa: lo sapremo sicuramente nelle prossime settimane.