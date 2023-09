Dacia Jogger: dimensioni, allestimenti e prezzi

Il Dacia Jogger è un'auto in grado di soddisfare le esigenze di molti utenti, dalle famiglie numerose fino agli amanti dell'aria aperta grazie alla sua grande versatilità.

Il Dacia Jogger è stato progettato per andare oltre la tradizionale concezione di veicolo familiare. Incarna una versatilità incredibile. L’ultimo modello del costruttore rumeno si distingue per la sua capacità di ospitare fino a sette persone adulte grazie alle sue tre file di sedili. E, per garantire un’esperienza unica, offre più di 52 configurazioni possibili.

Una delle caratteristiche principali del Jogger è senza dubbio il suo spazio interno. La seconda fila è dotata di una panchetta da tre posti – flessibile nella configurazione 2/3-1/3 – mentre la terza fila – nella variante a sette posti – presenta due sedili singoli, sia ripiegabili che amovibili.

Questa flessibilità si riflette anche nella capacità di carico. Il Dacia Jogger può vantare fino a 2094 litri di spazio. Se si opta per la variante a cinque posti, il bagagliaio offre 708 dm³ VDA mentre nella configurazione a sette posti si dispone di 160 dm³ VDA quando la terza fila è ripiegata.

Dacia non ha di certo trascurato la praticità. Con un’altezza di carico di 661 mm e una lunghezza del pianale del bagagliaio di oltre 1100 mm nella versione più piccola, trasportare un passeggino o una bicicletta per bambini in posizione orizzontale non è mai stato così semplice.

È ideale per chi ama l’aria aperta

Oltre alle famiglie, il Dacia Jogger è il compagno ideale anche per chi è appassionato di avventure all’aria aperta. Gli amanti del trekking o del bricolage possono sfruttare al meglio lo spazio offerto semplicemente rimuovendo i sedili della terza fila.

E per chi ha esigenze particolari in termini di traino, l’auto non delude: offre una capacità di traino fino a 1200 kg nella versione frenata e 625 kg in quella non frenata.

Quattro allestimenti disponibili

Il Jogger assicura anche un’esperienza di viaggio confortevole. Con una configurazione a sette posti, ospiti e familiari possono godere di un’ampia libertà di movimento. Le funzionalità a bordo includono tavolini scorrevoli e pieghevoli, porta bevande e sedili singoli con braccioli per i passeggeri della terza fila. E, per garantire la sicurezza dei più piccoli, sono presenti due ganci ISOFIX sui sedili laterali della seconda fila.

In Italia, il modello è disponibile nelle versioni Extreme Up, Expression, Extreme ed Essential. Sotto il cofano troviamo due motorizzazioni: quella Hybrid da 140 CV e la ECO-G benzina/GPL da 100 CV (particolarmente apprezzata). Il listino prezzi parte da 17.800 euro (o 156 euro al mese in caso di finanziamento).