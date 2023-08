Dacia Jogger diventa un mini camper grazie al Pack Sleep

Il nuovo Pack Sleep è stato progettato appositamente da Dacia per tutte le varianti e tutti gli allestimenti del Dacia Jogger in modo da trasformarlo in un piccolo camper. Costa 1500 euro, se acquistato assieme all'auto.

Nell’universo delle quattro ruote, Dacia è sinonimo di essenzialità e funzionalità. Questo brand è maestro nell’eliminare il superfluo e nel concentrarsi su ciò che realmente aggiunge valore alla vita dell’automobilista. Le soluzioni ingegnose, nella loro semplicità apparente, rendono il quotidiano un’avventura.

La più recente rivelazione di Dacia è l’allestimento Extreme, una risposta diretta ai bisogni di chi vede nell’outdoor non solo un’opzione, ma uno stile di vita. Questo è l’allestimento ideale per chi cerca un veicolo in grado di tenere il passo con le proprie avventure all’aria aperta.

Il pacchetto include un letto matrimoniale con materasso incluso

Ora, andiamo al nocciolo della questione: il Pack Sleep. Se viaggiare in totale autonomia è ciò che cercate, questo pacchetto è ciò che vi serve. Progettato come parte della gamma Dacia InNature, questo accessorio trasforma il Dacia Jogger, sia nella variante a cinque che in quella a sette posti, in un piccolo camper.

Un meccanismo di cerniere intelligente permette di aprire una struttura in legno nel bagagliaio del Jogger, trasformandola in un letto matrimoniale completo di materasso in meno di 2 minuti. Le dimensioni del letto, che si estende dallo schienale dei sedili anteriori fino al portellone del bagagliaio, sono generose: 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza di almeno 60 cm.

Quando la struttura del Pack Sleep è riposta, libera un volume di carico di 220 litri. Il design di questo accessorio permette un accesso semplice e immediato al vano bagagli, sia in configurazione aperta che chiusa. Ancora meglio, questa struttura – pesando solo 50 kg – può essere facilmente rimossa se necessario.

È possibile aggiungere una tenda per ospitare altre tre persone

Ma non è tutto: il Pack Sleep per il Dacia Jogger può essere ulteriormente personalizzato. Una tenda può essere agganciata al portellone del veicolo, ampliando lo spazio vivibile e offrendo ospitalità a ulteriori tre persone.

Realizzata in tessuto impermeabile, la tenda misura 560 x 220 x 170 cm. E per una privacy completa, il marchio rumeno offre anche un set di tendine oscuranti da applicare ai vetri dell’auto in pochissimo tempo.

Il prezzo del Pack Sleep? Se acquistato con il nuovo Dacia Jogger, il costo è di 1500 euro mentre come accessorio aggiuntivo per un veicolo già in possesso è di 1990 euro.