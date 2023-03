DragonFly K50, hypercar cinese da 375 CV, sarà prodotta come Mullen GT

L'hypercar cinese DragonFly K50 sarà prodotta in licenza dalla Mullen Automotive americana in due versioni: Mullen GT e Mullen GTR

Dopo aver passato due fasi di prototipo presentate rispettivamente al Salone dell’auto di Pechino (2016) e al New York Auto Show (2019), l’hypercar cinese DragonFly K50 avrà una controparte “occidentale” che sarà prodotta in licenza dalla Mullen Automotive, azienda specializzata con base operativa in California (Stati Uniti). Dopo aver ottenuto i diritti di distribuzione nei mercati nordamericani e sudamericani, questo marchio ha confermato il debutto della supercar nei prossimi mesi declinandola in due versioni distinte: la Mullen GT e la Mullen GTR.

Rispetto al modello cinese, però, quelli occidentali della DragonFly K50 dovranno andare incontro a delle particolari fasi di assemblaggio nell’impianto di Mishawka, nell’Indiana, in modo da rispettare il processo di omologazione richiesto per il mercato USA. Costruita su un telaio in alluminio e un corpo vettura completamente in fibra di carbonio, la Mullen GT e la Mullen GTR si differenzieranno sostanzialmente per il powertrain: la prima dispone di due motori per complessivi 375 Cv e 580 Nm di coppia massima, grazie ai quali raggiunge la top speed (autolimitata) di 200 km/h, copre lo scatto 0-100 in 4,6 secondi e offre un’autonomia di 380 km. La seconda, invece, permetterà di raggiungere i 300 orari e di ridurre le performance con partenza da fermo a meno di 2 secondi: le sue caratteristiche tecniche, però, non sono state ancora rivelate.