Ferrari Roma Tailor Made: la one-off per il Giappone è una vera opera d’arte!

Il reparto Tailor Made della Ferrari ha creato uno speciale esemplare che omaggia le peculiarità della cultura giapponese

Dopo la Monza SP1 e la SP48 UNICA, il marchio Ferrari sembra averci preso gusto nel creare delle vere e proprie opere d’arte a quattro ruote: l’ultima in ordine di tempo che è stata presentata è una speciale creazione su base Ferrari Roma, realizzata per i due co-fondatori della rivista americana “Cool Hunting”, Evan Orensten e Josh Rubin, specializzata sui temi del design, della cultura e della tecnologia.

L’omaggio, stavolta, è riservato alle particolarità artigianali che caratterizzano il mondo del Giappone, riportate sulla vettura di Maranello a livello di materiali e rifiniture nell’abitacolo ma anche di alcuni dettagli presenti sulla carrozzeria, tra cui il tettuccio e le maniglie delle portiere. Andando con ordine, la tinta esterna della Ferrari Roma Tailor Made è in Indigo Metal e vuole richiamare il colore Indigo giapponese ricavato attraverso tecniche naturali da una pianta che viene poi trasformata in Sukumo, appunto l’indaco essiccato e mescolato con diverse altre sostanze per ottenere il colore definitivo.

La stessa tinta è inoltre utilizzata anche sui rivestimenti di sedili e tappetini, che a loro volta sono realizzati utilizzando due kimono ormai usurati ma riportati alle condizioni originali attraverso la tecnica del Sakiori abbinata a robusti filamenti di nylon per aumentarne la longevità nel tempo. Sempre l’Indigo è poi presente nel cielo interno del tettuccio della vettura, per il quale sono state impiegate due pelli lavorate con il metodo Asai Roektsu, mentre per le maniglie delle portiere è stato scelto un rivestimento in pelle nera intrecciata a mano in onore dello “tsukami“, l’arte che ricopre l’impugnatura delle Katane.

Ma non è finita qui: la bellissima Ferrari Roma Tailor Made propone anche il cancelletto del cambio, le levette di cambiata e l’arco del doppio cockpit di color rame, nonchè il cosiddetto “Kamon” a livello della targhetta di personalizzazione riportata sul battitacco della pedaliera. Quest’ultimo è un originale sigillo della tradizione giapponese, che per la Ferrari Roma è stato dipinto come una ruota di un carro trainata da buoi le cui otto razze riprendono il motivo dell’architettura del motore V8 installato sotto al cofano.

Il destino di questa speciale Ferrari Roma Tailor Made, prodotta come esemplare unico? Sarà esposta nello showroom dedicato alla Casa di Maranello durante la New York Design Week.