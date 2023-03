Ferrari Roma Spider: presentata la nuova decappottabile con tetto retrattile in tessuto

Ecco la nuova spider di Maranello con tetto retrattile in tessuto, motore V8 biturbo da 620 CV, nuovo deflettore del vento e spoiler attivo in fibra di carbonio: la Ferrari Roma Spider!

Durante un evento esclusivo a Marrakech, Ferrari ha presentato la sua nuovissima creazione, la Ferrari Roma Spider, ispirata all’eleganza e allo stile di vita italiano degli anni ‘50 e ‘60. Il prestigioso marchio modenese offre una reinterpretazione moderna di questa iconica epoca.

La Roma Spider, versione decappottabile della coupé Roma, si distingue grazie ad alcune soluzioni innovative. Tra queste, spicca la capote in tessuto che può essere aperta in soli 13,5 secondi mentre si viaggia fino a una velocità di 60 km/h.

La parte superiore prevede una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, tra cui tessuti raffinati e su misura, nonché cuciture a contrasto. Inoltre, il brand di Maranello rende omaggio alla sua prima spider con motore anteriore e capote in tessuto, la Ferrari 365 GTS4 del 1969.

C’è anche un innovativo deflettore

La nuova supercar si caratterizza per una fascia colorata in armonia con la carrozzeria, che si estende lungo la base del tetto e separa lo spoiler attivo in fibra di carbonio dal tetto e dal lunotto posteriore, ottenendo un’interazione perfetta. Con la capote abbassata, lo spoiler attivo si integra visivamente con i poggiatesta e il sedile posteriore.

Per garantire un’esperienza di guida ottimale a tetto abbassato, la nuova Roma Spider è dotata di un innovativo deflettore integrato nello schienale dei sedili posteriori. Questo può essere attivato premendo un pulsante, assicurando il massimo comfort per tutti i passeggeri.

Nonostante sia un’auto ad alte prestazioni, il cavallino rampante non ha trascurato l’aspetto pratico. La capote in tessuto occupa meno spazio nel vano bagagli rispetto a un tetto rigido retrattile (Retractable Hard-Top – RHT). Inoltre, è presente un portellone nello schienale posteriore per facilitare il trasporto di oggetti più ingombranti. Ferrari dichiara che la capacità del bagagliaio è di 255 litri.

Per quanto riguarda il resto della vettura, è simile alla coupé, mantenendo il suo design raffinato. Alcune caratteristiche di rilievo includono fari a LED, maniglie delle portiere integrate nella carrozzeria e griglia a rete in tinta con la carrozzeria. La parte posteriore presenta fanali minimalisti, un diffusore e un impianto di scarico sportivo con quattro terminali.

Propone un abitacolo super confortevole

L’interno dell’abitacolo coccola i passeggeri e si distingue per un quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment con un display touch verticale da 8.4 pollici. Questo sistema supporta anche Android Auto e Apple CarPlay wireless, permettendo una facile connessione dello smartphone.

In aggiunta a ciò, la decappottabile può essere equipaggiata con un display da 8.8 pollici per il passeggero anteriore, che fornisce informazioni sulle prestazioni, la navigazione, il controllo del clima e l’infotainment.

La nuova Ferrari Roma Spider sfoggia un volante ulteriormente perfezionato e sofisticato. Offre comandi touch integrati più intuitivi rispetto a quelli piatti presenti sulla versione coupé. Inoltre, il pulsante di accensione sul volante è dotato di retroilluminazione rossa.

Sotto il cofano c’è un V8 biturbo da 620 CV

Il propulsore che anima la vettura rimane il V8 biturbo da 3.9 litri della Roma, capace di erogare 620 CV e 760 Nm di coppia massima. Accoppiato a un cambio a doppia frizione a 8 rapporti, questo motore permette alla cabriolet di superare i 320 km/h di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi.

Il gruppo motopropulsore si avvale di un albero motore piatto e della tecnologia Variable Boost Management, che regola la coppia in funzione della marcia selezionata. In aggiunta, vanta un rapporto peso/potenza di 2,5 kg/CV, tra i migliori della categoria, grazie in parte a un telaio interamente realizzato in alluminio.

Per concludere, la scelta di adottare una sezione posteriore ispirata a quella della Portofino M consente alla Ferrari Roma Spider di mantenere la rigidità strutturale, nonostante l’assenza di un tetto fisso, essendo un elemento strutturale di vitale importanza.