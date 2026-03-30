Furti d’auto in aumento: SUV nel mirino. Come proteggere la propria vettura e ridurre i rischi

I furti d’auto continuano a rappresentare una delle principali preoccupazioni per gli automobilisti italiani. I dati più recenti mostrano una crescita dei colpi messi a segno da organizzazioni criminali sempre più specializzate, con un’attenzione particolare verso i SUV e le vetture più diffuse sul mercato. Nel 2025, grazie alle tecnologie di tracciamento e alla collaborazione con le Forze dell’Ordine, sono stati recuperati oltre 2.000 veicoli rubati, per un valore complessivo di oltre 74 milioni di euro.

Il dato più significativo riguarda proprio i SUV, che oggi rappresentano oltre la metà dei mezzi recuperati. Il fenomeno è legato soprattutto alla forte richiesta di componenti nel mercato nero e all’esportazione illegale dei veicoli verso altri Paesi. Marchi molto diffusi come Toyota, Kia, BMW e Ford risultano tra quelli più frequentemente coinvolti nei casi di furto e recupero.

SUV nel mirino: perché sono i più rubati

Negli ultimi anni i SUV sono diventati il segmento dominante del mercato europeo e italiano. Questo successo commerciale li rende anche uno dei bersagli preferiti delle organizzazioni criminali. Nel 2025 più di 1.000 SUV rubati sono stati recuperati grazie alle attività di ricerca e tracciamento.

Spesso questi veicoli vengono sottratti per essere smontati e rivenduti come ricambi oppure esportati illegalmente. Le indagini hanno portato in diversi casi alla scoperta di vere e proprie centrali di smontaggio clandestine, attive soprattutto nelle regioni del Sud Italia.

La rapidità resta un fattore decisivo: in media sono trascorse circa dieci ore tra la denuncia del furto e il recupero del veicolo. Questo dimostra quanto sia importante agire immediatamente quando ci si accorge della scomparsa dell’auto, segnalando il furto alle autorità e attivando eventuali sistemi di localizzazione installati sul veicolo.

Le aree più a rischio in Italia

La distribuzione geografica dei furti e dei recuperi segue una mappa abbastanza chiara. Quattro regioni concentrano oltre il 90% dei ritrovamenti: Lazio, Campania, Puglia e Lombardia.

In queste aree si registrano sia il maggior numero di furti sia il maggior numero di operazioni di recupero condotte dalle Forze dell’Ordine. In particolare, alcune indagini hanno portato alla scoperta di strutture utilizzate per smontare rapidamente i veicoli rubati e disperderne i pezzi nel mercato illegale.

Anche il settore del noleggio auto è spesso preso di mira dalle organizzazioni criminali. Le flotte delle società di renting rappresentano infatti un obiettivo appetibile perché composte da veicoli nuovi e molto richiesti sul mercato dei ricambi.

Consigli pratici per proteggere l’auto dai furti

Per gli automobilisti esistono alcune precauzioni utili per ridurre il rischio di furto o aumentare le possibilità di recupero del veicolo.

La prima riguarda la scelta del luogo di parcheggio: quando possibile è meglio lasciare l’auto in aree illuminate, parcheggi custoditi o garage privati. I ladri tendono infatti a preferire zone isolate dove possono agire indisturbati.

Un’altra misura efficace è l’installazione di sistemi antifurto avanzati, come dispositivi di tracciamento o tecnologie telematiche che permettono di localizzare il veicolo anche in caso di tentativi di disturbo del segnale. Oggi molte soluzioni integrano diverse tecnologie – radiofrequenza, GPS e rete mobile – per aumentare le probabilità di recupero.

È inoltre consigliabile non lasciare documenti o oggetti di valore all’interno dell’auto, perché possono facilitare l’identificazione del proprietario o incentivare il furto. Anche piccoli accorgimenti, come sterzare completamente le ruote quando si parcheggia o utilizzare blocchi meccanici del volante, possono rappresentare un deterrente.

Infine, in caso di furto, è fondamentale presentare immediatamente denuncia e contattare eventuali servizi di assistenza o monitoraggio collegati al sistema antifurto installato sul veicolo. Intervenire rapidamente aumenta in modo significativo le probabilità di ritrovamento.

In un contesto in cui i furti d’auto sono sempre più organizzati e tecnologicamente evoluti, la prevenzione e l’utilizzo di sistemi di protezione avanzati diventano quindi strumenti fondamentali per tutelare il proprio veicolo.