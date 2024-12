Guida Top Dealers Italia 2025: Fiat e Lombardia in vetta alla classifica

La redazione di Infomotori.com ha selezionato i 102 Top Dealers Italia che svettano per la loro lungimiranza , strategia, visione ed intraprendenza nel cogliere tutte le opportunità.

In questa sede non faremo nomi dei Top Dealers Italia (tutti presenti nella Guida Top Dealers Italia 2025 che verrà presentata a Milano il prossimo 16 ottobre presso RENORD) ma dei brand che propongono (anche se il 50% del loro fatturato è ormai dato dall’usato e dai servizi…) e dalle aree geografiche maggiormente rappresentate che seguono lo stesso Prodotto Interno Lordo….

Partiamo quindi dai marchi, anticipando che ne citeremo alcuni per restare freschi e brillanti, ma su www.topdealersitalia.it li trovate tutti…

Abarth e Fiat le più amate dai Top Dealers Italia!

In cima alla classifica dei Brand più rappresentati dai 102 Top People Italia 2025 troviamo la coppia Abarth e Fiat a quota 38 facendo quindi brillare STELLANTIS che piazza anche gli altri suoi marchi a partire da Lancia (37) e Jeep (36)…

Mercedes-Benz la premium più rappresentata

Fra i marchi premium la leaderhip spetta alla Mercedes-Benz con 23 Top Dealers Italia seguita a ruota da Audi con 21, mentre BMW si ferma a 17.

MG prima fra le “nuove opportunità”

MG è invece il primo marchio controllato da un Gruppo asiatico con ben 20 Top Dealers Italia a conferma di aver fatto davvero breccia considerando che è lo stesso numero di brand consolidati come Skoda e Volkswagen…

DR stupisce a sua volta con 18 Top Dealers Italia che l’hanno voluta nel loro esclusivo portafoglio, con un numero identico a quello raggiunto da Dacia e Renault.

La sorpresa OMODA: 15 Top Dealers Italia pari a Toyota e Volvo!

OMODA (con la cugina Jaecoo) è sicuramente il brand sorpresa considerando che si stanno inaugurando a settembre i primi showroom e le consegne stanno per partire adesso…. Ma nonostante questo ben 15 importanti Top Dealers Italia hanno voluto le sue insegne e stupisce che sia lo stesso numero raggiunto – in un lasso di tempo ben più importante – da marchi ambiti come Toyota e Volvo.

Chiudiamo con CUPRA che conquista 12 Top Dealers Italia come Toyota e Volvo

Lombardia caput mundi!

E dove si trovano i Top Dealers Italia? In Lombardia ovviamente troviamo la più alta concentrazione sia per la estensione territoriale sia per il rilievo economico e finanziario che l’area rappresenta per il nostro Paese con la provincia di Milano saldamente in vetta fra le province.

Il podio delle regioni è formato da Lombardia con 26 Top Dealers Italia, Emilia Romagna 20, seguita dal Piemonte a quota 15.

Per le province troviamo invece il trio Milano (17), Roma (12) e Torino (11).

A seguire troviamo il Lazio (13), il Veneto (12) la Toscana (10) e poi ben quattro regioni ex equo a quota 6: Abruzzo, Campania, Puglia e Trentino AA.

Per le province dopo il trio magico segnaliamo Bologna (9), Firenze (7) e Padova (6) …

Nord Ovest e Sud in ripresa con Nord Est in leggera flessione

Rispetto allo scorso anno registriamo dei significativi cambiamenti dovuti anche all’ingresso di circa 20 nuovi nuovi Top Dealers Italia, alla conferma di una ottantina di realtà ed all’arrivederci di quasi 30 passati selezionati a causa di fusioni e di incertezze nel cogliere le nuove opportunità.

Sicuramente abbiamo voluto dare maggior peso al Meridione che esprime delle eccellenze degne di essere valorizzate a partire dalla stessa Sardegna che era ingiustamente trascurata e che abbiamo provveduto a “risarcire” nel 2025.

La Lombardia ha mantenuto la sua quota con diversi cambi che porteranno certamente freschezza, mentre il Nord Est è stata l’area che ha subito la “convergenza” più drastica con le Tre Venezie che hanno perso diverse pedine, mentre l’Emilia Romagna si è confermata “terra di motori” e di grandi professionisti.

Confidando di avervi incuriositi anche senza aver fatto alcun nome, vi ricordiamo che i 102 Top Dealers Italia compaiono da oggi sulla anagrafica anche se deve essere integrata ma vale la pena di visitarli: https://topdealersitalia.it/anagrafica/