Honda e:N Series: due crossover e tre concept per un futuro full-electric

Il marchio giapponese sta preparando un'offensiva di veicoli elettrici da rinvigorire il mercato: tra questi due crossover dal nome e:NS1 ed e:NP1

Dopo la HR-V in versione ibrida e la citycar Honda E, la Casa automobilistica di Tokyo ha annunciato recentemente una nuova serie grazie alla quale produrre in tempi brevi diversi nuovi veicoli ad alimentazione elettrica, in modo da rilanciare la sua posizione sul mercato come marchio di grande pregio e tecnologicamente al passo con i tempi.

Forme squadrate, grandi firme luminose a LED e, almeno per i due crossover anticipati dai teaser che potete visionare in gallery, una certa parentela proprio con il SUV HR-V: i loro nomi sono e:NS1 ed e:NP1 e fanno riferimento alla e:N Series, nuova gamma di vetture full-electric inizialmente previste per il mercato cinese dove faranno capolino entro la primavera del prossimo anno.

Di questi due modelli, al momento, le notizie in nostro possesso fanno riferimento solo al primo, per il quale verrà adottata una piattaforma molto simile a quella della Honda E: le ultime indiscrezioni, in questo caso, riportano la presenza di una powertrain a due livelli di potenza (180 e 204 cavalli) con batteria da 68,8 kWh, capace di garantire un’autonomia di 480 km e una capacità di ricarica rapida attraverso i sistemi da 50 kW che faranno arrivare il livello di energia all’80% in meno di mezz’ora.

Il design? Un’evoluzione diretta della primissima e:Concept… ma a cinque porte, per aumentare lo spazio disponibile a bordo. In loro compagnia, inoltre, arriveranno anche altri modelli, che per il momento Honda a deciso di presentare in stadio di prototipo: sempre appartenenti alla famiglia e:N, si chiamano nell’ordine e:N Coupé Concept, e:N SUV Concept ed e:N GT Concept, si baseranno su una piattaforma condivisa e, ovviamente, avranno a disposizione una powertrain a trazione elettrica.