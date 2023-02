HP Corse e Husqvarna Norden 901: per superare i confini del mondo

I tre scarichi HP Corse sanno adattarsi alle caratteristiche della Husqvarna Norden 901, ma dandole anche un carattere unico e particolare

Una moto in grado di sfidare qualsiasi terreno, capace di superare tutti gli ostacoli, una “Touring Adventure” unica che sin dal nome tradisce la sua passione per i lunghi viaggi, siano essi su strada che in fuoristrada, con le sue sospensioni dalle escursioni generose e un potente bicilindrico parallelo incastonato in un telaio a traliccio forgiato nell’acciaio: è questa, in sintesi, la Husqvarna Norden 901 la cui anima ribelle è sottolineata dalla possibilità di avere tre diversi scarichi firmati HP Corse.

HP Corse: tre scarichi per la Husqvarna Norden 901

In casa HP Corse hanno lavorato per creare tre scacchi che possano adattarsi alle caratteristiche della Husqvarna Norden 901, ma dandole anche un carattere unico e particolare. Pensato nel centro R&D di Bologna, 4-TRACK R Short (versione da 300 mm) è dotato di un beccuccio in acciaio idroformato senza saldature dotato di dbk. Declinato in tre diversi materiali (titanio, acciaio ceramizzato nero e acciaio satinato), ridisegna la zona posteriore della Norden 901 esaltandone le caratteristiche estetiche, l’agilità e il sound. Linee pure ed essenziali, 4-Track R Short ama l’emozione dell’infinito.

Forte, capace di resistere alle situazioni più difficili, si esalta percorrendo tanti chilometri. Testato al banco e sui tracciati più impegnativi, è leggero, affidabile e in grado di garantire prestazioni superiori rispetto allo scarico originale, in particolare ai bassi e medi regimi. Omologato Euro 5, è dotato di un fondello di forma ottagonale, ha il beccuccio idroformato con doppia canna di uscita e un paracalore in carbonio posizionato fra la parte anteriore e i raccordi.

Ispirato nelle forme al modello 4-Track R, sulla Norden 901 lo scarico SPS Carbon (omologato Euro 5) è disponibile nella versione “SHORT” da 300 mm. Dotato di un bellissimo finale in carbonio che va a spezzare le linee del corpo silenziatore, SPS Carbon garantisce tutta l’affidabilità di cui un motociclista ha bisogno e prestazioni superiori rispetto allo scarico originale generando un picco di potenza in particolare ai bassi e ai medi regimi, abbinato a una coppia straordinaria. Capace di reinventare la parte posteriore della Norden 901, SPS Carbon Short è disponibile in tre materiali diversi: titanio, acciaio inox ceramizzato nero, acciaio inox satinato ed è dotato di para-calore in carbonio posizionato fra la parte iniziale e il raccordo. Ispirato ai grandi rally africani, il nuovo scarico SP-1 Carbon guarda al futuro leggendo e reinterpretando il passato. Uno scarico leggerissimo, di forma ovale e 300 mm di lunghezza, omologato Euro 5 e con un finale in carbonio capace di legarsi perfettamente alla parte posteriore della Norden 901. Robusto per forma e per natura, lo scarico SP-1 Carbon ha il corpo silenziatore realizzato nel nobilissimo titanio ed è disponibile non soltanto nella versione grigio classica, ma anche nel colore nero. Nato semplice per essere davvero forte, SP-1 Carbon è stato testato a lungo al banco e su qualsiasi tipo di terreno. In grado di resistere ai tanti km e alle situazioni più impegnative, il nuovo scarico Hp Corse, proprio come la Norden 901, ama superare i confini del mondo