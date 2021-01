Il Motor Village di Arese fa spazio ai modelli elettrici Fiat, Lancia e Abarth

Al fianco di Alfa Romeo e Jeep, la location privilegiata del Gruppo FCA per la città di Milano e la Lombardia si rinnova introducendo le ultime novità (anche elettriche) dei marchi Fiat, Lancia e Abarth

Se abitate a Milano o in Lombardia e siete appassionati di motori, allora dovete assolutamente visitare il Motor Village di Arese: si tratta del principale spazio espositivo del Gruppo FCA, costruito nel 2015 e contenente tutte le principali novità dei vari brand oggi controllati dalla compagine Fiat-Chrysler. Realizzato su due piani distinti, oggi questa struttura amplia la propria gamma a disposizione del pubblico aumentando i marchi visibili dopo gli storici Alfa Romeo e Jeep: questi saranno affiancati dai modelli Fiat, Lancia e Abarth, al fine di dare completezza a un progetto che prevede anche l’officina specializzata con tutti i servizi, i ricambi, gli accessori e l’assistenza a disposizione dei clienti.

Assieme alla bellissima Giulia, alla sua controparte “a ruote alte” Stelvio e ai due SUV Renegade e Compass 4xe, presto verranno introdotte le versioni Fiat e Lancia Hybrid assieme all’inedita 500 Elettrica, sia nella variante tradizionale che in quella 3+1: un grande cambiamento, quindi, per il Motor Village di Arese, che potrà contare anche su professionali venditori pronti a spiegare ogni dettaglio di queste vetture, dalla meccanica fino alle formule di finanziamento e noleggio a lungo termine. Insomma, se la vostra intenzione è quella di passare sotto l’ala protettrice di FCA per il vostro futuro a quattro ruote (magari elettrificato), allora questa è l’occasione per fare un salto ad Arese, vicino al Museo Storico dell’Alfa Romeo. Non ve ne pentirete!