Jaguar XK120: la leggenda britannica ritorna più pimpante che mai!

L'azienda britannica Thornley Kelham ha presentato il restomod di uno dei modelli leggendari prodotti dal marchio Jaguar: la XK120

Dopo tanto tempo una delle vetture più iconiche del marchio Jaguar è tornata a solcare le strade del Regno Unito: merito dell’azienda britannica Thornley Kelham, specializzata in restomod d’eccezione che, in questo caso, hanno riportato in vita la bellissima XK120 prodotta tra il 1948 e il 1954, diventata famosa anche per le sue partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, alla Targa Florio e alla Mille Miglia.

Dopo aver ricevuto una “donor car” originale, la Thornley Kelham ha fatto segnare un totale di 5.000 ore di lavoro prima di ottenere il risultato finale, che rappresenta sotto alcuni punti di vista un’evoluzione moderna del modello originale. Il design, in realtà, ha mantenuto le stesse proporzioni di un tempo, risultando più al passo con i tempi solamente a livello delle fiancate, che sono state rimodellate prendendo come ispirazione la E-Type, e dei passaruota, ora più voluminosi e ottimi per ospitare pneumatici di ultima generazione.

Anche l’abitacolo ha ricevuto un aggiornamento importante rispetto al modello originale: secondo quanto riportato dall’azienda britannica, infatti, ora sono presenti sedili più avvolgenti, diversi vani portaoggetti nei pannelli interni delle portiere, gli immancabili alzacristalli elettrici, il climatizzatore e addirittura il sistema infotainment, che le permette di essere utilizzata praticamente come una vettura di oggi.

Molto differente anche il motore: l’unità originale, per l’appunto, è stata sostituita con un propulsore da 3.8 Litri in grado di erogare una potenza variabile (a seconda della versione scelta in fase di acquisto) tra 300 e 400 cavalli, scaricata a terra dalla sola trazione posteriore e gestita in combinata da un cambio manuale a cinque rapporti e da uno speciale differenziale a slittamento limitato. Le maggiori prestazioni, inoltre, hanno richiesto un upgrade anche delle sospensioni (ora Bilstein con molle Eibach) e dell’impianto frenante, con dischi di ultima generazione e pinze a quattro pistoncini.

Disponibilità e prezzi di questa bellezza? Il restomod della Jaguar XK120 sarà prodotto dalla Thornley Kelham in una tiratura estremamente limitata, il cui listino della sola conversione alle specifiche attuali del mondo automotive richiede una base di partenza di 550.000 sterline (più di 660.000 Euro). A questo budget, tuttavia, bisognerà aggiungere il costo della “donor car”…