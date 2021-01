Jeep, novità auto 2021-2022: arrivano Wrangler, Compass e Grand Cherokee

Gli appassionati dell’off-road Made in Jeep avranno pane per i loro denti quest’anno: dalla Wrangler 4xe al restyling della Compass, per finire con Grand Cherokee e Grand Wagoneer

Un 2021 all’insegna dell’elettrico… ma non solo: questo è il piano strategico del marchio Jeep per quest’anno, nel quale entreranno in listino diverse novità capaci di accontentare sia i puristi della guida in fuoristrada sia coloro che vogliono mettersi in garage un SUV raffinato ed elegante ma muscoloso e aggressivo allo stesso tempo. La prima new-entry sarà la Wrangler 4xe seguita dal restyling della Compass, alle quali si affiancheranno nel corso della stagione i due “giganti” Grand Cherokee e Grand Wagoneer. Ma andiamo con ordine…

NOVITA’ JEEP 2021-2022 – WRANGLER 4xe: 375 CV E 40 KM DI AUTONOMIA IN “FULL ELECTRIC”

La prima novità del 2021 marchiato Jeep, come annunciato, è la Wrangler 4xe, versione elettrificata dell’iconica vettura a stelle e strisce prevista sul mercato europeo per il mese di marzo. Ciò che la renderà unica? Oltre alle finiture Electric Blue su diversi dettagli della carrozzeria, il piatto forte è rappresentato dalla powertrain installata sotto al suo cofano, composta da un quattro cilindri turbo-benzina da 2.0 Litri e da due motori elettrici, uno collegato al propulsore endotermico e l’altro integrato nella trasmissione automatica a otto rapporti TorqueFlite.

Con questa configurazione, la Wrangler 4xe raggiungerà una potenza di 375 cavalli e una coppia massima di 637 Nm, gestibili non solo attraverso il pacco batterie da 17 kWh capace di 40 km di autonomia in modalità “full electric”, ma anche tramite tre specifici “Driving Mode” con i quali è possibile far funzionare la vettura, appunto, completamente a zero emissioni oppure con i settaggi ibridi. Completa il pacchetto la certificazione “Trail Rated”, che mette a disposizione il riduttore della trasmissione, gli assali rinforzati e la capacità di guadare i torrenti fino a 76 cm di profondità.

NOVITA’ JEEP 2021-2022 – COMPASS: TANTA TECNOLOGICA E QUALCHE RITOCCHINO ESTETICO

Due mesi più tardi, a maggio, sarà il turno del restyling della Compass, presentato per la prima volta lo scorso novembre al Salone Internazionale dell’Automobile di Guangzhou. Rispetto alla precedente generazione, il nuovo SUV del marchio Jeep si distinguerà innanzitutto per un’estetica rinfrescata sia all’anteriore, con un nuovo paraurti, prese d’aria riviste e gruppi ottici dal profilo inedito, che al posteriore, dove invece spiccheranno i nuovissimi fari a tecnologia a LED di ultima generazione.

L’aggiornamento più corposo, tuttavia, interesserà la tecnologia a disposizione nell’abitacolo: qui la nuova Compass si ammodernerà grazie a una plancia più al passo con i tempi grazie a rivestimenti più eleganti, dove troverà posto il nuovo sistema infotainment Uconnect 5 gestibile dallo schermo touchscreen da 10,1’’ e da un quadro strumenti da 10,25’’ completamente digitalizzato. Stile rinnovato anche per i comandi del climatizzatore, per il volante, per le bocchette di aerazione e per il selettore della modalità di guida “Select Terrain”, disponibile nel tunnel centrale. Lato motorizzazioni, Jeep affiancherà i turbo-benzina 1.3 Litri da 130 e 150 cavalli con una terza unità più potente e omologata secondo l’ultima normativa Euro 6d-Final, in grado di alzare l’asticella fino a 177 CV.

NOVITA’ JEEP 2021-2022 – GRAND CHEROKEE: PRIMA LA “L”, POI QUELLA A DUE FILE DI SEDILI

A partire dalla fine dell’estate – inizio dell’autunno 2021, Jeep toglierà i veli anche alla Nuova Grand Cherokee, per la quale ora le informazioni in nostro possesso ci permettono esclusivamente di fare delle ipotesi su quelle che saranno le sue caratteristiche distintive rispetto alla generazione precedente. Il grande SUV del brand americano dovrebbe aumentare le sue dimensioni proponendo una linea estetica sempre muscolosa e squadrata ma anche più moderna, per poi rinnovare allo stesso tempo la tecnologia a disposizione del guidatore presente nell’abitacolo.

La nuova Grand Cherokee a due file, quindi, dovrebbe riprendere “più in piccolo” la dotazione già vista sulla sorella maggiore, quella Grand Cherokee L presentata di recente e che arriverà sul mercato americano entro la primavera. In questo senso ci aspettiamo un grande miglioramento della vettura a 360°, a partire dalla gamma di motorizzazioni composta molto probabilmente dal V6 3.6 Litri da 290 cavalli e dal più possente V8 Hemi 5.7 Litri da 357 cavalli. Prevista anche una versione elettrificata 4xe, sulla stessa riga di quella che si vedrà a marzo con la più piccola Wrangler.

NOVITA’ JEEP 2021-2022 – GRAND WAGONEER: RITORNO AL FUTURO IN DUE VERSIONI DISTINTE

In onore dell’omonimo modello prodotto tra gli anni ‘60 e ‘90, l’ultima importante novità del marchio Jeep per il 2021 sarà la Grand Wagoneer, SUV premium a ruote alte presentato sotto forma di prototipo l’anno scorso alla World Premiere del Salone di Detroit. Come suggerisce il nome, sarà ancora più grande e imponente della Cherokee ma si ritaglierà il proprio spazio puntando l’attenzione anche sulla grande ricercatezza ed eleganza delle proprie rifiniture e dei propri dettagli nell’abitacolo, dove non mancherà ovviamente l’ultima evoluzione del sistema infotainment Uconnect 5 gestibile attraverso due specifici schermi sulla plancia da 12,1’’ e 10,25’’.

Arriverà in due versioni distinte, una più economica chiamata Wagoneer e un’altra più lussuosa dal nome Grand Wagoneer: entrambe condivideranno le stesse motorizzazioni, rappresentate da propulsori ibridi plug-in ad alte prestazioni associati a ben tre sistemi di trazione integrale e alle sospensioni indipendenti di tipo pneumatico Quadra-Lift sia all’anteriore che al posteriore. Il suo arrivo sul mercato? L’unveiling ufficiale è previsto ad autunno inoltrato, con consegne previste dal 2022.