La nuova auto della serie Gymkhana? La Subaru GL Wagon da 900 cavalli!

Credevate che la vendita delle sue preziosissime auto da drift avrebbe segnato la fine del progetto Gymkhana? Bè, vi siete sbagliati: mentre Ken Block è impegnato con Audi e la sua ultra-tecnologica S1 Hoonitron, il brand Hoonigan ha stipulato una nuova partnership con Subaru per selezionare la protagonista che renderà celebre il prossimo episodio della serie di acrobazie fondata dal pilota americano nel 2008.

Si tratta di una GL Wagon del 1983, una semplicissima vettura familiare che è stata per l’occasione “stravolta” in una supercar dalla potenza di circa 900 cavalli e dall’aerodinamica molto più pronunciata, con tanto di paraurti anteriore allargato, cofano con ampia presa d’aria, pneumatici extra-large e minigonne, spoiler posteriore e diffusore. Chi la porterà di traverso? Nuovamente l’americano Travis Pastrana, salito alla ribalta con il video di Gymkhana 11 ambientato ad Annapolis, nel Maryland, dove ha guidato la precedente WRX STI da 870 CV.

It’s @travispastrana’s new Gymkhana car, based on a 1983 Subaru GL wagon! Who’s ready to see it push the limit? 😈 @subarums_usa @thehoonigans pic.twitter.com/VSbTSnCESt

— Subaru (@subaru_usa) January 19, 2022