La priorità di Tesla? Il robot Optimus: sarà più importante delle auto!

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Elon Musk, il robot umanoide Optimus sarà la vera rivelazione del 2022

Finora il marchio Tesla è stato strettamente imparentato al mondo dell’automotive… ma a quanto pare presto si espanderà anche nel settore dei robot dai tratti umanoidi: dal nome di Optimus, questo primo progetto partorito dalla mente di Elon Musk è stato presentato ufficialmente nell’estate del 2021 e ora è stato elevato come priorità assoluta della factory americana… addirittura più importante di tutte le novità auto che erano già in programma fino a poco tempo fa!

Prima del Cybertruck, della Roadster e dell’economica Model 2, è quindi molto probabile che quest’anno vedremo innanzitutto proprio il Tesla Optimus in versione prototipo nella veste di “lavoratore” per la sua Casa madre. Sì, perchè lo scopo principale di questo robot è quello di sostituire in futuro l’essere umano nei lavori più pericolosi e ripetitivi, oppure in tutti quei casi di scarsa manodopera nelle aziende di tutto il mondo.

“In termini di priorità ritengo che lo sviluppo prodotto più importante che stiamo portando avanti quest’anno sia in realtà il robot umanoide Optimus – ha dichiarato Elon Musk durante la presentazione dei dati finanziari ottenuti nel quarto trimestre del 2021 – Penso che, nel tempo, abbia il potenziale per diventare persino più importante rispetto al business delle auto elettriche“.

“Se riflettiamo sul senso dell’economia, il suo fondamento è il lavoro – ha continuato l’imprenditore sudafricano – Cosa succederebbe se ci fosse carenza di manodopera? L’economia rallenterebbe. Optimus farà in modo che questo non accada. Ecco perchè è molto importante per noi. Inizialmente lo impiegheremo nei nostri stabilimenti, perchè se non riusciamo a trovare noi il modo di impiegarlo, non dovremmo aspettarci che lo facciano gli altri”.