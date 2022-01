Tesla da record nel 2021: la Model 3 è l’elettrica più venduta d’Europa!

Nel 2021 la factory americana ha consegnato 936mila veicoli con una crescita rispetto all'anno precedente dell'87%: la Model 3 è la più richiesta della gamma

L’anno che si è appena chiuso ha premiato l’impegno dei produttori di auto elettriche, Tesla in primis: nonostante le difficoltà per la mancanza delle materie prime necessarie alla realizzazione dei semi-conduttori, il marchio americano ha consegnato un totale di 936.172 vetture ottenendo un aumento dell’87% rispetto a quanto fatto nel 2020 e superando di gran lunga le aspettative che erano state pronosticate dodici mesi fa.

Entrando un po’ più nello specifico, solo nell’ultimo trimestre i dati parlano di 308.600 esemplari elettrici consegnati ai rispettivi proprietari tra i quali figurano 11.750 Model S e Model X e 296.850 Model 3 e Model Y. Ciò che si evince è l’estrema preferenza dei clienti verso il segmento meno costoso della gamma, che da solo ha fatto segnare un valore di 911.208 vetture consegnate nell’arco dell’intero anno (le top di gamma, invece, si assestano a 24.964 unità).

Del resto proprio la Tesla Model 3 è risultata l’elettrica più venduta in Europa e ciò è testimoniato dagli ultimi dati rilevati dalla Jato Dynamics: anche se mancano le statistiche del mese di dicembre appena trascorso, la berlina a batterie statunitense ha fatto segnare un sensazionale record di 113.397 modelli venduti tra gennaio e novembre 2021, che rappresentano un aumento dell’84% rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell’anno precedente.

La Model 3 è stata capace di mettersi dietro la Volkswagen ID.3, seconda con 63.109 unità vendute (+125% rispetto al 2020) e la Renault Zoe, già auto elettrica più venduta in Europa due anni fa: l’utilitaria francese ha conquistato il terzo posto in classifica con 60.551 esemplari, un dato in flessione del 27% ma che contribuisce a far raggiungere una quota complessiva dell’11% per quanto riguarda il mercato dei soli veicoli a zero emissioni nel Vecchio Continente.