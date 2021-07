L’Alfa Romeo Giulia GTA incanta al Festival of Speed 2021 di Goodwood

Alfa Romeo Giulia GTA, la supersportiva della Casa del Biscione, è tra le vetture protagoniste del Goodwood Festival of Speed e dell'iconica Hillclimb, un modo originale per farsi conoscere dagli appassionati d'oltre Manica

Dopo il rinvio della passata edizione a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, il 2021 ha visto il ritorno del Goodwood Festival of Speed e tra le vetture protagoniste dell’evento automobilistico britannico c’è stata l’Alfa Romeo Giulia GTA/GTAm, il modello più potente mai prodotto nella storia della Casa del Biscione.

Welcome Giulia GTA

Nato nel 1993, il Festival di Goodwood è uno di quegli appuntamenti che, nel sorso degli anni, è diventato uno dei punti di riferimento degli amanti della quattro ruote. Inizialmente era dedicato soprattutto alle vetture d’epoca, ma dal 2000 la lista dei partecipanti si è allargata ai modelli attuali (e anche Formula 1) e alla tradizionale sfilata di vetture sono stati aggiunte esibizioni, road show e prove speciali. Da qui la decisione delle maggiori case automobilistiche di sfruttare l’evento come trampolino di lancio per le ultime novità. Alfa Romeo ha seguito questa scia e ha scelto il Goodwood Festival of Speed per presentare la Giulia GTA/GTAm che ha preso anche parte alla Hillclimb, un tracciato in salita di 1,86 km da percorrere tra gli appassionati che prendono parte alla manifestazione e che hanno potuto ammirare per la prima volta nel Regno Unito la GTA.

La vettura rappresenta la massima espressione in termini di stile, meccanica e piacere di guida di Alfa Romeo e verrà prodotta in soli 500 esemplari numerati. È equipaggiata con un motore da 2.9 l V6 Bi-Turbo potenziato in grado di erogare una potenza massima di 540 CV ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Grazie all’adozione estesa di materiali ultraleggeri questa autentica supercar beneficia di una riduzione di peso fino a 100 kg rispetto a Giulia Quadrifoglio.