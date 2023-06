Alfa Romeo partecipa alla 1000 Miglia 2023 con la Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario

La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario, prodotta in soli 100 esemplari, sarà protagonista della 1000 Miglia 2023, in partenza oggi da Brescia. Dispone di un V6 biturbo da ben 520 CV.

Alla 1000 Miglia 2023, uno degli eventi automobilistici più prestigiosi al mondo, Alfa Romeo farà risplendere la propria storia e innovazione. Tra le gemme classiche dell’automobilismo – la 1900 Super Sprint, la 2000 Sportiva e la 1900 Sport Spider, l’iconica casa automobilistica italiana porterà alla 41ª edizione rievocativa anche un gioiello moderno: la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario.

La Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario è un’edizione limitata che di certo non passerà inosservata. Con solo 100 esemplari prodotti per modello, questo capolavoro si distingue dal modello standard sia in termini di potenza che di design.

Sotto il cofano, il cuore pulsante è un V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari. Il già potente motore della Quadrifoglio è stato ulteriormente potenziato per produrre ben 520 CV. Ma non si tratta solo di potenza pura: la nuova versione speciale dispone anche di un differenziale autobloccante meccanico che migliora la distribuzione della coppia motrice, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva.

Propone diversi dettagli estetici dedicati

A livello estetico, presenta nuovi badge celebrativi, accuratamente progettati dal Centro Stile Alfa Romeo, ed è caratterizzata da pinze freno dorate. Gli appassionati dei dettagli di design più raffinati apprezzeranno anche la calandra e le calotte degli specchietti retrovisori esterni in fibra di carbonio a vista, che aggiungono un tocco di eleganza sportiva all’auto.

Entrando nell’abitacolo dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario, i conducenti saranno accolti da dettagli di lusso e ricercati. Nuove cuciture a vista dorate e un distintivo badge celebrativo sulla plancia accolgono le mani sul volante.

Per completare l’esperienza, dettagli in fibra di carbonio, una nuova finitura 3D e un volante rivestito in pelle e Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio a contrasto, esaltano l’eleganza dell’intera vettura.

La nuova edizione limitata dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio non è solo un’auto, ma una celebrazione della storia automobilistica, un tributo alla prestigiosa eredità del Biscione e la dimostrazione della sua continua innovazione.