Unlock Any Road Japan: un viaggio in Giappone a bordo della Lamborghini Urus

Le vetture protagoniste di Unlock Any Road Japan, un viaggio di oltre 6.500 km, da nord a sud del paese orientale sono state la Lamborghini Urus Giallo Inti Pearl Capsule e la Blu Astraeus

Scoprire il fascino del Giappone a bordo di una vettura unica come la Lamborghini Urus: è la bellissima esperienza che hanno vissuto alcuni giornalisti del settore automotive selezionati per prendere parte alla Unlock Any Road Japan, una spedizione di oltre 6.500 km a bordo del SUV della Casa italiana.

Unlock Any Road Japan: un’esperienza unica

Unlock Any Road Japan è partito il 26 aprile da Fukuoka e si è conclusa il 23 maggio, dopo 17 tappe, a Tokyo nell’esclusiva Lamborghini Lounge a Roppongi. Le due vetture protagoniste della spedizione sono state la Urus Giallo Inti Pearl Capsule e la Blu Astraeus che hanno toccato città dagli gli scenari mozzafiato come Hiroshima, Kobe, Osaka, Nagoya, Kanazawa, Yamagata e Akita, viaggiando verso nord lungo le coste del Mar del Giappone. Pearl Capsule è una nuova collezione colori studiata e sviluppata dal Centro Stile Lamborghini il cui punto di forza è il look bicolore esterno con colori perlati e brillanti come il Giallo Inti, l’Arancio Borealis e il Verde Mantis, abbinati al nero lucido del tetto, al diffusore posteriore, al labbro dello spoiler e ad altri dettagli specifici.

I terminali di scarico sportivi in grigio opaco sono accompagnati dai cerchi da 23″, sempre in nero lucido e in grado di esaltare ancora di più il carattere della vettura. Le finiture bicromatiche contraddistinguono invece gli interni, che si apprezzano anche per tanti dettagli raffinati come le cuciture a contrasto, il motivo esagonale con logo ricamato sui sedili e gli elementi in fibra di carbonio/alluminio nero anodizzato. Questo evento ha voluto esaltare la bellezza del paese orientale, ma anche le prestazioni e la versatilità del SUV che si è dovuto disimpegnare su diverse tipologie di terreno come asfalto, sabbia, sentieri sterrati o ghiacciati.