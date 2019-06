Lamborghini Urus Performante arriva nel 2021

Lamborghini Urus Performante unisce 770 cavalli un'anima da supersportiva e l'importante plus di avere anche un sistema ibrido

È possibile unire 770 cavalli di potenza con l’idea di ridurre le emissioni inquinanti? Se provate a bussate in casa Lamborghini vi diranno di sì e proprio per questo la casa di Sant’Agata Bolognese sta preparando una versione “hyper” della Lamborghini Urus Performante.

Lamborghini Urus Performante: potenza e anima green

La Lamborghini Urus Performante arriverà solamente nel 2021 con un carico di aspettative enorme, proporzionata a alla potenza del motore che la spingerà (un V8 4.0 da circa 700 CV). Una cavalleria notevole, abbinata a una peso ridotto e a linee più estreme che ne miglioreranno l’aerodinamica. I freni e l’assetto complessivo della vettura saranno rivisti per permettere il pieno controllo.

Per ora siamo nel campo delle indiscrezioni non confermate (anche se le fonti sembrano essere affidabili) ma si parla con una cera insistenza di tratti accentuati, prese d’aria anteriori maggiorate, passaruota speciali e ruote alleggerite. Ci sarà, ovviamente, l’ala posteriore della Huracan Performante. Insomma, siamo davanti a un SUV che però racchiude un’anima da supersportiva e con l’importante plus di avere anche un sistema ibrido.