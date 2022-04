Lexus RZ 450e: il SUV elettrico che strizza l’occhio a Toyota e Subaru

Il "fratello gemello" di Toyota bZ4X e di Subaru Solterra è stato finalmente presentato: il suo arrivo sul mercato europeo è previsto per la fine dell'anno

A distanza di quasi tre mesi dalle ultime anticipazioni, il marchio Lexus ha colto tutti di sorpresa e ha svelato una delle novità più importanti del 2022: si tratta del SUV elettrico RZ 450e, formalmente “fratello” degli altri due ruote alte Toyota bZ4X e Subaru Solterra perchè condivide con loro la stessa piattaforma modulare e-TNGA che apre le porte a una powertrain con doppio motore elettrico provvisto di trazione integrale DIRECT4. Il suo arrivo sul mercato? Non prima della fine dell’anno.

LEXUS RZ 450e: LINEE SQUADRATE E AFFILATE

Benchè concettualmente simile alla bZ4X e alla Solterra, la nuova Lexus RZ 450e propone un corpo vettura sostanzialmente inedito nel quale si possono apprezzare tutte i tratti caratteriali tipici del marchio giapponese. Uno di questi è la forma “a clessidra” dell’avantreno, parte del design definito “Seamless E-Motion” che vuole porre l’accento sul senso di dinamismo della vettura anche quando questa è tranquillamente ferma nel suo parcheggio.

Sempre nel frontale si possono apprezzare i sottilissimi gruppi ottici a LED, così come un cofano che eredita la colorazione a contrasto della carrozzeria che parte del tetto e si estende anche nella parte superiore del retrotreno, dove poco più sotto trova posto la firma luminosa dei gruppi ottici posteriori uniti tra di loro senza soluzione di continuità. Qualche dato sulle proporzioni? La lunghezza totale arriva a 4,85 metri, mentre larghezza, altezza e passo raggiungono quota 1,895, 1,635 e 2,85 metri, il che rendono la RZ 450e leggermente più grande delle sue “simili”.

L’evidenza di un design per la maggior parte squadrato e affilato, inoltre, è segno di un’aerodinamica particolarmente elaborata, che impronta la vettura leggermente verso l’avantreno come volesse fendere l’aria davanti a sè. All’anteriore, inoltre, è presente una griglia a lamelle attive che si aprono e si chiudono in caso fosse necessario raffreddare il pacco batterie, a cui si aggiungono i grandi passaruota (per cerchi in lega fino a 20”) e il piccolo spoiler posteriore che aiutano a fornire il giusto equilibrio della vettura durante la marcia.

LEXUS RZ 450e: AL POSTO DEL VOLANTE C’E’ LA CLOCHE!

Passiamo nell’abitacolo: gli interni della Lexus RZ 450e sposano completamente la filosofia minimalista che va di moda oggi nell’automotive e, infatti, propongono una plancia estremamente pulita con pochissimi tasti fisici. I rivestimenti dei sedili, inoltre, sono in Ultrasuede, tessuto realizzato per il 30% con materiali riciclabili, e si contrappongono a diversi dettagli in alluminio e nero lucido che trovano posto sul cockpit.

Qui, in realtà, l’attenzione è subito catturata dal singolare volante a forma di “cloche” aeronautica che implementa l’inedito sistema di sterzo “One Motion Grip – Steer-by-wire”: questo, in poche parole, elimina ogni collegamento meccanico con gli elementi dello sterzo, i quali sono messi in movimento da una serie di input elettrici digitali che partono dal volante e vengono impartiti direttamente alle ruote.

Ciò consente una risposta immediata di quello che accade a contatto con il terreno e, quindi, un controllo dello sterzo molto più preciso e privo di vibrazioni inutili, che nelle forme di “cloche” richiede anche un minor sforzo quando è il momento di fare manovra. Basta infatti una rotazione di soli 150° per passare dal finecorsa sinistro a quello destro della scatola di sterzo, il che rappresenta un vantaggio perchè non richiede movimenti aggiuntivi durante la guida e lascia la visuale anteriore libera e pulita.

LEXUS RZ 450e: ABITACOLO AD ALTA TECNOLOGIA

Rimanendo nell’abitacolo, oltre al volante a forma di “cloche” la plancia mette in mostra un quadro strumenti completamente digitale e, al suo fianco, uno schermo touchscreen da 14” per l’infotainment Lexus Link, aggiornato rispetto alla precedente versione e, di conseguenza, molto più veloce e rapido nei caricamenti. Le sue funzionalità più interessanti sono il navigatore con dati in-cloud (che fornisce le informazioni stradali in tempo reale), l’assistente di bordo “Hey Lexus” richiamabile attraverso i comandi vocali, l’integrazione dello smartphone con Apple CarPlay e Android Auto e la possibilità di effettuare gli aggiornamenti tramite il modulo over-the-air (OTA).

Completano l’opera il tettuccio panoramico con rivestimento oscurabile, il quale aiuta a filtrare i raggi del sole non voluti, e uno speciale sistema di riscaldamento radiante per il guidatore e i passeggeri, utile soprattutto durante i mesi più freddi. Per quanto riguarda gli ADAS, la nuova Lexus RZ 450e dispone della suite più recente Lexus Safety System 3.0+ che include il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia con assistenza allo sterzo, l’allarme anticollisione frontale con frenata d’emergenza, l’Emergency Driving Stop System con rilevamento dell’affaticamento del conducente e il Lexus e-Latch, il cui funzionamento integra la funzione Safe Exit Assist che impedisce l’apertura delle portiere in caso di traffico in arrivo.

LEXUS RZ 450e: TRAZIONE INTEGRALE INTELLIGENTE

Vediamo ora le novità meccaniche: la nuova Lexus RZ 450e è il primo SUV di produzione che utilizza la trazione integrale intelligente DIRECT4, capace di bilanciare in maniera ottimale l’aderenza su tutte e quattro le ruote spostando la forza motrice all’avantreno o al retrotreno in base alle condizioni della strada e allo stile di guida del conducente. Il suo funzionamento si basa sulla rilevazione di alcuni dati di guida come la velocità, l’accelerazione e l’angolo di sterzo, i quali sono poi utilizzati per stabilire la percentuale di trazione da ripartire a ogni singola ruota.

Questo tipo di trazione è ciò che caratterizza la powertrain full-electric installata sotto il cofano, composta da due motori a zero emissioni (uno da 150 kW all’anteriore e uno da 80 kW al posteriore) che forniscono complessivamente una potenza di 230 kW (313 cavalli) e una coppia massima di 435 Nm. Con tali valori la Lexus RZ 450e riesce a raggiungere la top speed auto-limitata di 160 km/h e a fermare il cronometro dello 0-100 in soli 5,6 secondi, risultando quindi più rapida sia della Toyota bZ4X che della Subaru Solterra.

Presente all’appello, ovviamente, anche un pacco batterie agli ioni di litio con capacità di 71,4 kWh, posizionato proprio sotto l’abitacolo e quindi con funzione di rendere il più basso possibile il baricentro del veicolo. La sua autonomia massima? Lexus non ha voluto rilasciare dati ufficiali, ma è plausibile che un “pieno” di energia sia in grado di percorrere almeno 360-400 km.