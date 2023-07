Lexus LM: caratteristiche e versioni della nuova monovolume di lusso

Il nuovo Lexus LM debutta sotto forma di uno spazioso minivan che riprende alcune caratteristiche dalle limousine di lusso. Si basa sulla piattaforma GA-K e arriverà in Europa in autunno.

Lexus ha presentato ufficialmente il nuovo Lexus LM. Rappresenta un veicolo completamente inedito per il produttore giapponese in Europa. Unisce l’opulenza di una limousine alla spaziosità di un minivan, offrendo un’esperienza di viaggio senza paragoni.

Questa auto di lusso, meglio descritta come Luxury Mover, è l’ultima arrivata nel quadro del rinnovamento totale della linea di veicoli del brand. Seguendo il successo dell’introduzione dei nuovi SUV NX, RX e RZ Full Electric, l’LM si posiziona come il quarto modello nell’ambizioso progetto Lexus Next Chapter, che include piattaforme innovative, propulsori all’avanguardia e tecnologie rivoluzionarie.

Il marchio giapponese punta decisamente all’eccellenza con il suo ultimo prodotto, unendosi a nomi prestigiosi come la berlina LS, la coupé, la convertibile LC e il recente SUV compatto LBX. Questo veicolo nasce da una progettazione incentrata sulle persone, che privilegia il comfort e il benessere dei passeggeri.

All’interno c’è un imponente display da 48 pollici

Nell’abitacolo del nuovo Lexus LM, l’ospitalità Omotenashi del costruttore nipponico raggiunge un livello senza precedenti. Ogni particolare è stato curato per garantire un’esperienza unica ai passeggeri, che potranno sentirsi come a casa, completamente a loro agio, sia per rilassarsi che per lavorare durante il viaggio.

L’ambiente interno è meticolosamente controllato, la connettività e l’intrattenimento sono accessibili in modo intuitivo e l’impianto audio di riferimento Mark Levinson 3D Surround Sound regala un’esperienza acustica immersiva. A ciò si aggiunge il monitor HD widescreen da 48 pollici, che rende ancora più coinvolgente l’esperienza a bordo.

Arriverà sul mercato europeo nel corso dell’autunno

Sul fronte della guida, Lexus si prefigge di offrire un’esperienza di guida fluida e sicura grazie alla Lexus Driving Signature. L’alta rigidità e il basso baricentro offerti dalla piattaforma GA-K assicurano controllo e comfort costanti al conducente.

La realizzazione del nuovo LM testimonia la visione Omotenashi del marchio, che si traduce nel rendere il lusso un’esperienza personalizzata. Il nuovo minivan di lusso farà il suo debutto sui mercati europei nell’autunno del 2023.

Con l’LM, Lexus ha trasformato l’idea di viaggio in un’esperienza di puro comfort, unendo l’atmosfera accogliente di uno spazio abitativo personale alla praticità di un ufficio mobile. Questo veicolo offre ai passeggeri la possibilità di rilassarsi e lavorare nello stesso tempo, in un ambiente che riflette gli standard artigianali Takumi del produttore giapponese. L’azienda si è posta l’obiettivo di arricchire il tempo trascorso in viaggio, rendendo lusso personale e l’esperienza a bordo unica.

Sarà disponibile con quattro o sette posti a sedere

Il Lexus LM 2024 sarà disponibile in due versioni, con quattro o sette posti, per offrire un’esperienza di viaggio personalizzata. L’interazione con le tecnologie di bordo è semplificata per una migliore gestione da parte dei passeggeri mentre l’esperienza di guida promette un dialogo naturale con la vettura.

La ricerca della quiete perfetta, le tecnologie di riconoscimento vocale rivoluzionarie e il sistema audio Mark Levinson di altissimo livello sono solo alcuni dei tanti punti di forza del nuovo Lexus LM, che segna un nuovo capitolo nella storia dell’innovazione dell’industria automobilistica.

Tanta sicurezza a bordo

L’LM è stata realizzata con la massima attenzione ai dettagli. Il suo design e le sue funzioni mirano a fornire un’esperienza di guida confortevole e sicura. A bordo ci sono diverse tecnologie avanzate.

Ad esempio, ha un sistema che monitora e gestisce diversi aspetti del veicolo, come la frenata, la sterzata e la trazione, per garantire il controllo ottimale in tutte le condizioni di guida. Inoltre, è dotata di un sistema che può regolare l’ammortizzazione delle sospensioni in base alle condizioni stradali e al modo di guida, per assicurare un viaggio confortevole e manovre facili.

Infine, ha una modalità di guida Eco che ottimizza l’uso del carburante regolando l’acceleratore e il sistema di climatizzazione. Non mancano diverse funzionalità di sicurezza all’avanguardia. Tra queste, un sistema che può rilevare i pedoni e i ciclisti per prevenire collisioni, un sistema che riconosce i segnali stradali e funzionalità che assistono la guida in autostrada e la guida in corsia.

In sintesi, il nuovo Lexus LM combina lusso, design e comfort con le più recenti tecnologie. Questo lo rende la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di guida di alta qualità, sia che tu sia al volante o che ti stia godendo del comfort dei sedili posteriori.