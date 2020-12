Maserati A-Z: il video in omaggio ai suoi 106 anni di storia

La Casa del Tridente ha creato un cortometraggio chiamato “The Maserati Alphabet”, che va a delineare tutti i punti di cardine che l’hanno caratterizzata dalla nascita nel 1914

Con la presentazione della MC20 al fianco della Ghibli Hybrid, il marchio Maserati ha un obiettivo ben preciso entro i prossimi cinque anni: passare all’elettrificazione completa della propria gamma, che si chiamerà “Folgore” e proporrà auto praticamente per tutti i gusti, dalla Granturismo alla Grancabrio senza dimenticare il Grecale, in arrivo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Si tratta di un piano ben preciso, nel quale tuttavia la Casa del Tridente non vuole dimenticare ciò che è stata fino a questo momento, vale a dire un brand di lusso capace di produrre sia auto eleganti che sportive senza compromessi. Per questo motivo Maserati ha creato oggi un cortometraggio dal nome “A-Z”, che prende spunto dall’alfabeto per identificare tutti i punti cardine e i concetti chiave che l’hanno contraddistinta dalla sua nascita in quel di Bologna nel 1914 ad oggi.

Il video, della durata di circa 4 minuti, mostra in primo piano oltre trenta modelli del Tridente, assieme a ogni singola lettera del “Maserati Alphabet”: gli elementi portati in scena appartengono al passato del marchio, come lo storico pilota Alfieri, ma anche al presente, come il Sound distintivo di ogni vettura uscita dalla factory modenese, e soprattutto al futuro, riassunto dalla lettera E (che sta per Elettrificazione) e dalla lettera Z, che vuole rappresentare uno “Zoom” verso i prossimi anni della Maserati.

Il cortometraggio, realizzato con una colonna sonora in cui si può apprezzare il famoso brano “The Chase” di Giorgio Moroder, contiene anche le parole del CEO di Maserati, Davide Grasso: “Partiamo dalle nostre radici per costruire il nostro futuro. Siamo orgogliosi di aver dato prova di saper vivere il nostro presente guidati dall’audacia di chi guarda con fiducia il domani, nonostante le difficoltà. Il 2020 è l’anno che ha segnato l’inizio di una nuova Era per il nostro Brand e, mai come ora, abbiamo necessità di essere autentici e di ritornare ai valori senza tempo del Marchio per affrontare con energia le sfide che ci attendono. Per Maserati questo è un momento di costruzione: la costruzione del nostro futuro”.