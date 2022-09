Maserati Granturismo Folgore: primi dettagli e il teaser dell’elettrica del Tridente

Velocità massima di 320 km/h e scatto 0-100 in 2,7 secondi grazie alla configurazione tri-motor da 1.200 cavalli: ecco come sarà la Granturismo in versione elettrica

Dopo l’esordio alla Monterey Car Week californiana, la Maserati Granturismo Folgore torna a far parlare di sè: la supersportiva elettrica del Tridente è una delle novità più attese dagli appassionati che, giustamente, vogliono conoscere il prima possibile i dati ufficiali della sua scheda tecnica. Bè… stavolta siete stati accontentati! Il marchio modenese, infatti, ha confermato che il suo “gioiello” ad elettroni vanterà una velocità massima di 320 km/h e uno scatto sullo 0-60 miglia orarie coperto in 2,6 secondi, che nel linguaggio del Vecchio Continente si traduce in uno 0-100 in appena 2,7 secondi.

Numeri da brivido per la supercar italiana, che si è resa anche protagonista di un video in cui il responsabile del design di Maserati, Klaus Busse, l’ha messa alla frusta con il comico americano Sebastian Maniscalco al suo fianco. Il risultato è non solo divertente… ma anche interessante dal punto di vista tecnico, perchè mette in risalto le doti della powertrain a triplo motore elettrico da 1.200 cavalli e il pacco batterie da 100 kWh posizionato nel tunnel centrale, ricaricabile tramite le infrastrutture da 800V e in grado di ripristinare 100 km di autonomia in appena 5 minuti. Tutti i dettagli del caso, ovviamente, saranno confermati durante la presentazione ufficiale di ottobre…