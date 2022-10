Maserati Granturismo: Folgore, Modena e Trofeo, ecco la gamma 2023

La Casa del Tridente ha finalmente presentato la nuova Granturismo 2023, nelle versioni endotermiche Modena e Trofeo e in quella 100% elettrica Folgore

Dopo mesi di attesa, Maserati ha finalmente e ufficialmente presentato la nuova Granturismo 2023, modello rinnovato della sua berlina sportiva che debutterà sul mercato all’inizio del nuovo anno in tre versioni delle quali una 100% elettrica. Quest’ultima è la celebre “Folgore” pizzicata già al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, mentre le endotermiche si chiameranno rispettivamente Modena e Trofeo. Ma andiamo con ordine e analizziamo per gradi la scheda tecnica…

MASERATI GRANTURISMO: ELEGANTE E SLANCIATA, MA ANCHE SPORTIVA

Basta uno sguardo alle foto presenti in gallery per rendersi conto di quanto la nuova Maserati Granturismo 2023 abbia attinto a livello estetico dal nuovo corso inaugurato con la MC20: lunga 4,96 metri e con un passo di 2.930 millimetri, la Coupé del Tridente sfoggia linee eleganti e slanciate che mescolano al loro interno tratti evidenti di sportività tra cui le prese d’aria laterali sul paraurti anteriore, quelle sul cosiddetto “cofango” e un posteriore con tanto di diffusore e impianto di scarico a quattro terminali.

All’avantreno, invece, spicca proprio il già citato “cofango“, che integra in un solo elemento il cofano allungato e i parafanghi laterali con tripla feritoia per la dissipazione del calore; rivisto anche lo splitter, che si fa più evidente sull’allestimento sportivo Trofeo, la calandra e i gruppi ottici, ora più sottili a sviluppo verticale con tecnologia a LED. I cerchi sono a diametro differenziato da 20 e 21 pollici, mentre la coda è leggermente appuntita ma allo stesso tempo fluida per non rompere l’eleganza dell’intero corpo vettura.

MASERATI GRANTURISMO: TECNOLOGIA E COMFORT AL TOP

Benchè Maserati non abbia ancora pubblicato alcuna immagine dell’abitacolo, la scheda tecnica della nuova Granturismo 2023 afferma che gli ingegneri italiani hanno riservato particolare cura nel rendere spazioso e funzionale l’ambiente all’interno del veicolo. Grazie al lavoro svolto sul retrotreno, ora chi è più alto della media non avrà problemi a sedere sul divano posteriore, che assicura inoltre una capacità del bagagliaio per borse ed oggetti fino a 310 Litri (270 in riferimento al modello Folgore).

Per quanto riguarda la dotazione di bordo, la Granturismo è stata inoltre rinnovata con una plancia completamente digitale che integra il quadro strumenti e l’infotainment centrale da 12” assieme a un terzo schermo sottostante da 8 pollici per la gestione del climatizzatore. Il sistema multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant) si affida ad Android Auto, con il quale non possono mancare l’assistente Amazon Alexa, la compatibilità Apple CarPlay – Android Auto e l’impianto audio premium firmato Sonus Faber da 1.200 watt e 19 altoparlanti.

MASERATI GRANTURISMO: ADDIO V8, BENVENUTO V6 NETTUNO

Diamo ora uno sguardo al motore dei due allestimenti “endotermici” Modena e Trofeo: in questo caso sulla nuova Maserati Granturismo 2023 il tradizionale otto cilindri a V lascia il posto al già collaudato V6 Nettuno a doppio turbo-compressore da 3.0 Litri visto sulla supersportiva MC20, anche se modificato in alcuni dettagli per essere più sfruttabile durante la guida di tutti i giorni – tra questi la possibilità di disattivare in maniera intelligente tre dei sei cilindri per risparmiare carburante.

La base di partenza di questo motore riguarda la Granturismo Modena, progettata per erogare 490 cavalli e 600 Nm di coppia massima sufficienti per raggiungere la velocità di 305 km/h e per fermare il cronometro dello 0-100 in 3,9 secondi, mentre sulla Trofeo il V6 è potenziato fino a 550 CV e 650 Nm gestibili attraverso il cambio automatico ZF a otto rapporti con differenziale autobloccante posteriore e quattro modalità di guida (Comfort, GT, Sport e Corsa).

MASERATI GRANTURISMO FOLGORE: ELETTRICA AD ALTE PRESTAZIONI

La grande attesa della gamma Granturismo, tuttavia, è la Folgore, la prima vettura 100% elettrica del marchio Maserati: è realizzata adottando una speciale piattaforma che limita il peso totale a 2.260 kg e che ospita un pacco batterie a “T” sotto il pianale stesso al fine di abbassare il più possibile il baricentro e l’altezza complessiva, senza però sacrificare lo spazio a bordo per i passeggeri. Il punto di forza, ovviamente, è la powertrain a triplo motore da 300 kW (uno all’anteriore e due al posteriore) che arriva a un totale di 760 cavalli effettivi per 1.350 Nm di coppia massima.

La presenza della tecnologia Torque Vectoring, inoltre, consente di ripartire in maniera intelligente l’erogazione a seconda della modalità di guida prescelta, che conferma le precedenti GT, Sport e Corsa aggiungendo però le funzioni Max Boost, Endurance e Max Range. Ognuna di esse varia i parametri della powertrain a seconda dello scopo previsto, lavorando in sinergia con il sistema di rigenerazione durante le fasi di decelerazione e frenata che è gestito dal sistema di controllo elettronico VDCM (Vehicle Domain Control Module).

La batteria, infine, ha una capacità di 92,5 kWh, assicura una percorrenza massima di 450 km (ciclo WLTP) e una ricarica tramite le colonnine ultra-veloci in corrente continua da 270 kW, con le quali il tempo di attesa per arrivare all’80% di disponibilità energetica non supera i 20 minuti. Un’idea sui prezzi di listino? Le versioni endotermiche della Granturismo dovrebbero partire da 180.000 Euro, mentre la Folgore dovrebbe raggiungere la soglia dei 200.000.