Maserati GranTurismo 2022: in produzione a Mirafiori entro fine anno

Le linee di produzione della nuova GranTurismo del Tridente entreranno a pieno regime nel periodo di novembre-dicembre 2021, per una commercializzazione a primavera 2022

Con dodici anni di presenza sul mercato, la Maserati GranTurismo è sicuramente una delle vetture di maggior successo della Casa del Tridente: linee contemporanee sportive ma allo stesso tempo eleganti e prestazioni da supercar sono sempre stati i suoi cavalli di battaglia, che continueranno a far sorridere gli appassionati del marchio anche quando equipaggeranno il prossimo Model Year 2022, ormai alle ultime fasi di testing e prossimo all’entrata in produzione presso gli stabilimenti di Mirafiori.

La conferma di quest’ultima informazione è arrivata direttamente da Davide Mele, Deputy Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis durante un meeting tra i “piani alti” di Maserati e il Consiglio Comunale di Torino: “A breve daremo il via ai lavori per l’adattamento delle linee produttive al fine di poter accogliere le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio, con la gamma elettrificata rivolta verso il 2022“.

Con queste parole non solo si sottolinea l’inizio di una produzione prevista per la fine di quest’anno (presumibilmente nei mesi di novembre e dicembre), ma anche la volontà di aprire la gamma prima in direzione di una variante elettrificata (equipaggiata con buona probabilità da un V6 derivato dal motore Nettuno della MC20) e poi di un modello completamente a batterie, contraddistinto dalla powertrain “Folgore” ma previsto solamente per il successivo 2023 quando arriverà anche il tanto atteso SUV Grecale. Nel mentre, quindi, dovremo farci bastare la GranTurismo in versione “tradizionale”, la cui commercializzazione dovrebbe essere confermata per la primavera del prossimo anno. Incrociamo le dita…