Mazda6 MY 2021: tanta tecnologia in arrivo da 35.300 Euro

L'ammiraglia giapponese in versione berlina e SW si aggiorna con l'Active Driving Display, l'interfaccia Apple CarPlay dell'infotainment e con l'allestimento specifico 100° Anniversario

Un nuovo modello marchiato Mazda si aggiorna con le specifiche del Model Year 2021: stavolta è il turno della Mazda6, berlina premium che per l’anno nuovo rinnova solamente alcuni dettagli stilistici riservando il “piatto forte” ai contenuti del sistema infotainment e della tecnologia di bordo, aumentata in maniera decisa grazie alla presenza, tra le altre cose, di nuovi aiuti elettronici nel pacchetto di ADAS messo a disposizione dal brand di Hiroshima.

Entrando nei dettagli, la nuova Mazda6 MY2021 conferma l’estetica della sua carrozzeria introducendo giusto dei nuovi cerchi in lega da 17” e da 19” e le vernici speciali Takuminuri, Soul Red Crystal e Machine Gray, alle quali si aggiungono i rivestimenti in pelle traforata degli interni in colorazione White o Nappa Brown con sedili provvisti di riscaldamento e ventilazione interna.

Come anticipato, però, le vere novità portate in dote dalla nuova Mazda6 MY2021 riguardano la dotazione tecnologica a disposizione del guidatore, nella quale ora trova posto il visore a testa alta Active Driving Display che proietta sul parabrezza le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la salute della vettura senza distogliere gli occhi dalla strada. Migliorato anche il sistema infotainment Mazda Connect su schermo da 8 pollici, ora provvisto di compatibilità wireless con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto riguarda gli ADAS, invece, la nuova Mazda6 MY2021 può fregiarsi di una suite i-Activsense davvero completa sotto tutti i punti di vista: al suo interno, infatti, sono compresi la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, il monitoraggio degli angoli ciechi con un’attenzione particolare sugli eventuali pericoli in uscita dai parcheggi, il controllo del mantenimento della corsia, la rilevazione della stanchezza del guidatore e il Cruise Control adattivo con Intelligence Assist.

Passiamo alle motorizzazioni: la berlina premium della Casa di Hiroshima verrà resa disponibile in esclusiva con i propulsori Skyactiv-G a benzina, rispettivamente da 2.0 Litri e 165 cavalli a cambio manuale (per gli allestimenti Business ed Exceed) e da 2.5 Litri e 194 cavalli e trasmissione automatica Skyactiv-Drive (per gli allestimenti Exclusive e Signature). L’unità più potente, già equipaggiata con il sistema di disattivazione dei cilindri, arriverà anche nella specifica variante 100th Anniversary, voluta per celebrare i 100 anni di attività della Casa giapponese con una tinta per la carrozzeria in Snowflake White Pearl e sedili in pelle Nappa Burgundy Red, assieme a tanti dettagli dedicati come i badge sui poggiatesta e sui coprimozzi dei cerchi.

Prezzi e disponibilità? La nuova Mazda6 MY 2021 è ordinabile fin da oggi presso i concessionari ufficiali con un prezzo a listino che parte da 35.300 Euro per la versione 2.0 165 CV Business e arriva a quota 43.600 Euro nel caso della 100° Anniversario con motore 2.5 194 CV. Le consegne, invece, saranno evase a partire dalla metà del mese di febbraio.