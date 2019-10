McCharge: da McDonald’s arrivano le colonnine per auto elettriche

Si chiama McCharge il servizio di McDonald’s con cui sarà possibile ricaricare l’auto elettrica durante una pausa. Per ora è stato offerto in Svezia, ma sulle tracce di IKEA anche il re dei Fast Food potrebbe esportare il servizio in Italia

 

La Svezia, non è un segreto, è tra gli stati europei più affezionati all’elettrificazione. I motivi sono molti, a cominciare dalla fortunata combinazione tra la ricchezza dei suoi abitanti e la ridotta densità di popolazione. Corposi incentivi ed una mentalità fortemente progressista hanno fatto il resto, così oggi le auto elettriche fanno parte della quotidianità per molti cittadini.

Non c’è da stupirsi quindi se McDonald’s abbia deciso di lanciare proprio in Scandinavia il McCharge, programma che vedrà una colonnina di ricarica per ogni ristorante. Per comunicare il costo di una ricarica agli automobilisti in cerca di una spina, il re dei fast-food ha disposto un’insegna che riprende lo stile dei distributori convenzionali. C’è il costo al minuto per una ricarica, il prezzo dell’iconico Big Mac e anche quello dell’Happy Meal.

Come l’Ikea

In Italia, gli utilizzatori di auto elettriche lo sanno bene, a sperimentare tra i primi questo sistema di ricariche è stata Ikea. Oltre ad attrarre gli ecologisti di tutta la zona, il marchio ha compiuto un’importante operazione di marketing affiancando i propri prodotti al mondo “green” ed eco sostenibile. Per McDonald’s lo sforzo sarebbe chiaramente maggiore, i punti vendita sono moltissimi, ma portare l’elettricità per auto nei propri ristoranti sarebbe perfettamente in linea con la svolta di qualche anno fa, quando il colore rappresentativo del marchio passò dal rosso al verde e gli ambienti cominciarono a sfoggiare un design pulito.

Il claim “big enough to make a difference” scelto per promuovere l’operazione svedese è (bene o male) decisamente azzeccato.