Renault Clio nuova motorizzazione Eco-G 120 CV EDC: alimentazione GPL e 1.450 km di autonomia

Renault amplia la gamma di Clio introducendo la nuova motorizzazione bifuel benzina/GPL Eco-G 120 EDC. L’aggiornamento inserisce una nuova opzione nella gamma della compatta, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia e ampliare la scelta tra le diverse alimentazioni disponibili.

La nuova versione abbina il motore da 120 CV al cambio automatico a doppia frizione. La soluzione bifuel, grazie alla presenza di due serbatoi separati, consente un’autonomia complessiva fino a 1.450 km, rafforzando il contenimento dei costi.

Renault Clio Eco-G 120 EDC 2026: più potenza e più autonomia

La gamma Clio si arricchisce con l’introduzione del nuovo motore Eco-G 120 EDC, una motorizzazione GPL che propone un’alternativa alle unità benzina e ibride già presenti nell’offerta del modello.

Grazie all’alimentazione bifuel benzina/GPL e alla presenza di due serbatoi separati, questa soluzione offre un’autonomia complessiva fino a 1.450 km, elemento che rafforza la versatilità d’uso nella guida quotidiana.

Derivata dal motore turbo benzina a iniezione diretta, la nuova unità completa la gamma Clio introducendo maggiore flessibilità ed efficienza. L’aggiornamento tecnico consente di raggiungere 120 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima, con un incremento rispetto alla precedente versione GPL della generazione precedente.

Renault Clio Eco-G 120 EDC 2026: cambio automatico a doppia frizione

La motorizzazione Eco-G 120 CV EDC è omologata con consumi differenziati in base all’alimentazione: in modalità GPL il dato parte da 6,5 l/100 km, mentre in modalità benzina si attesta a 5,4 l/100 km. Le emissioni di CO₂ risultano pari a 105 g/km in GPL e 123 g/km in benzina.

Il cambio automatico EDC adotta un’architettura a doppia frizione che consente cambi marcia rapidi e senza interruzione della coppia. La soluzione è progettata per garantire fluidità di funzionamento e un livello di comfort costante nelle diverse condizioni di guida, anche nel traffico urbano.

Sono presenti anche le levette al volante, che permettono la gestione manuale del cambio in modalità sequenziale, offrendo un controllo diretto in base alle esigenze del conducente.

Renault Clio Eco-G 120 EDC 2026: serbatoio GPL e autonomia

In modalità GPL, Renault Clio equipaggiata con motore Eco-G 120 CV EDC registra in media emissioni di CO₂ inferiori del 10% rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti, beneficiando inoltre di una maggiore versatilità d’uso. Il serbatoio GPL cresce del 25%, passando da 40 a 50 litri, mentre il serbatoio benzina resta da 39 litri.

Il sistema è progettato fin dall’origine per l’alimentazione a GPL e prevede l’installazione del serbatoio al posto della ruota di scorta, senza impatto sul volume del bagagliaio né sulla capacità del serbatoio benzina.

Renault Clio Eco-G 120 EDC 2026: allestimenti e prezzi

La gamma Clio si articola su tre livelli di allestimento — Evolution, Techno ed Esprit Alpine — e su diverse motorizzazioni, pensate per coprire esigenze differenti di utilizzo. Il nuovo Eco-G 120 CV EDC si inserisce come alternativa bifuel con cambio automatico all’interno dell’offerta.

Per quanto riguarda i prezzi, la motorizzazione Eco-G 120 CV EDC parte da 20.900 euro nell’allestimento Evolution, sale a 23.300 euro in versione Techno e raggiunge 24.600 euro nella configurazione Esprit Alpine. La gamma include anche il TCe 115 CV a partire da 18.900 euro e le varianti full hybrid E-Tech 160 CV, con listino compreso tra 24.900 e 28.300 euro.