McLaren Senna GTR: il set LEGO Technic protagonista di Asphalt 9 Legends

La versione "mattoncino" della splendida McLaren Senna GTR sarà utilizzabile nel videogioco marchiato Gameloft fino al 31 ottobre

A quasi un anno di distanza dalla sua presentazione, il kit Lego Technic che riproduce nei minimi dettagli la bellissima McLaren Senna GTR può finalmente trovare una propria espressione anche in ambito “virtuale”. Grazie alla collaborazione tra il gruppo LEGO, la factory di Woking e la software house Gameloft, la hypercar che rende omaggio al Campione brasiliano di Formula 1 potrà essere utilizzata nel videogioco Asphalt 9: Legends, disponibile per dispositivi mobile, Nintendo Switch e PC.

L’abitacolo virtuale in stile “mattoncino” della Senna GTR sarà utilizzabile fino al 31 ottobre, termine utile entro il quale i gamers di tutto il mondo potranno partecipare ai due turni di qualificazione indispensabili per la finale dell’evento dedicato LEGO Technic McLaren Grand Prix. Al termine della gara i primi nove saranno nominati Campioni e potranno ricevere in regalo il set di questa hypercar che porta il codice #42123, oltre ad altri premi da riscuotere direttamente sullo store di Asphalt 9.

Fedele riproduzione della potentissima super-sportiva da 825 cavalli, la Senna GTR in versione “LEGO” è composta da 830 mattoncini che replicano nei minimi dettagli ogni componente reale, come i pistoni del motore V8 da 4.0 Litri di cilindrata, la livrea blu, l’alettone posteriore gigante e le portiere con apertura a farfalla. Il kit in questione è acquistabile a questo indirizzo a un prezzo di 43,99 Euro.