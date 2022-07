Mercedes-AMG EQE: ordini aperti per l’elettrica, prezzi da 110.000 Euro

La versione più potente della Mercedes EQE si chiama 53 4Matic+ e offre fino a 687 cavalli di potenza, nonchè un pacco batterie da 90,6 kWh per 526 km di autonomia

La gamma della Mercedes EQE si arricchisce di un’altra versione, stavolta firmata dalla divisione sportiva AMG: dopo la 350+ Launch edition e la 43 4Matic in allestimento Premium Plus, da questi giorni saranno aperti gli ordini dell’ancora più potente EQE 53 4Matic+ che si distingue dalle precedenti per alcune modifiche “di fino” apportate in quel di Affalterbach a livello di sospensioni, potenza e dotazione di serie.

La nuova Mercedes EQE 53 4Matic+ per l’Europa è infatti equipaggiata con una powertrain 100% elettrica da 505 kW (687 cavalli) e 1000 Nm di coppia massima, abbinata alla trazione integrale 4Matic e un pacco batterie agli ioni di litio da 90,6 kWh in grado di garantire fino a 526 km di autonomia massima. Con questi presupposti le performance sono davvero sensazionali perchè sfruttando il pacchetto opzionale AMG Dynamic Plus è possibile raggiungere la top speed di 240 km/h e fermare il cronometro dello 0-100 in soli 3,3 secondi.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, la EQE modificata da Mercedes-AMG propone i cerchi in lega leggera a cinque razze da 20”, le sospensioni pneumatiche AMG Ride Control+, l’asse posteriore sterzante, i gruppi ottici Digital Light, i sedili AMG rivestiti in pelle Artico con microfibra e cuciture rosse e il volante specifico sempre AMG in pelle Nappa. Il prezzo di listino? In Germania si parte da 109.777,50 Euro.