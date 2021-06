Un motoscafo su base Mercedes-AMG? Esiste e ha 2281 cavalli!

Si chiama Cigarette 41' Nighthawk e trae ispirazione dalla supersportiva Mercedes-AMG GT Black Series: no, non è una vettura ma un motoscafo di lusso dal costo superiore al milione di Euro

Non è la prima volta che vi parliamo di una collaborazione tra il mondo della nautica e quello dell’automotive: dopo il Ferrari Tinossi Arno XI, oggi è il turno del Cigarette 41′ Nighthawk AMG Black Series, un super-motoscafo di lusso nato dalla partnership tra la divisione sportiva della Mercedes e il team Cigarette Racing che, di fatto, ha preso spunto dall’esclusiva supercar AMG GT Black Series da ben 730 cavalli di potenza.

Quella che potete ammirare sfogliando le foto nella gallery, tuttavia, è già la 13° creazione della squadra americana con base in Florida, che può vantare delle soluzioni ingegneristiche d’avanguardia come lo scafo a doppio gradino a baricentro basso, il ponte di comando in fibra di carbonio dal peso contenuto e un design sapientemente studiato a livello di aerodinamica per fendere l’aria alle alte velocità, frutto dello sviluppo congiunto tra Cigarette Racing, Mercedes-AMG e Gorden Wagener, capo della divisione stilistica del Gruppo Daimler.

Ogni particolare, ovviamente, è stato curato meticolosamente per accontentare anche i clienti più esigenti: per questo motivo la livrea è lo stesso arancione Magmabeam della supercar AMG GT Black Series, mentre l’abitacolo presenta rivestimenti in pelle grigi-neri con rifiniture arancioni in aggiunta a divani in pelle “speciale” Cigarette Cool, capaci di dissipare il calore accumulato durante le giornate di sole più torride. Il ponte di comando, inoltre, è provvisto di tre display Garmin 8617 e di un impianto audio di tipo Hi-Fi Audio Marine di ultima generazione, utile per creare l’atmosfera giusta quando si prende il largo.

Il pezzo forte, tuttavia, è nascosto “sotto lo scafo” ed è rappresentato da ben cinque motori fuoribordo da competizione Mercury Racing 450R 4.6 Litri con frazionamento V8, ognuno dei quali capace di erogare la bellezza di 457 cavalli di potenza. Complessivamente, quindi, l’output prestazionale di questo motoscafo arriva all’impressionante quota di 2.281 CV, sufficiente per raggiungere la velocità di 145 km/h a pelo d’acqua. Il prezzo di questa esclusiva imbarcazione? Fate conto che la Cigarette 41′ Nighthawk “normale” viene a listino 670mila Euro, mentre ogni propulsore Mercury Racing costa da solo 42mila Euro: se la volete nel vostro porto privato, quindi, l’assegno da staccare potrebbe diventare molto, molto salato…