Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+, via alle vendite dell’ammiraglia elettrica

La nuova Mercedes EQS curata dal reparto sportivo AMG è finalmente ordinabile anche in Italia: il listino prezzi parte da 175.580 Euro

La top di gamma a batterie della Casa della Stella a Tre Punte è pronta a debuttare sul mercato italiano: dopo la presentazione ufficiale dello scorso settembre, la nuova Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ è ora ordinabile anche nel nostro Paese dove sarà disponibile in un unico allestimento speciale caratterizzato dall’infotainment MBUX Hyperscreen, dai cerchi da 21 pollici e dai rivestimenti interni in pelle Nappa AMG.

Sviluppata sulla piattaforma EVA2, la EQS rappresenta l’ammiraglia elettrica del marchio tedesco e onora questo ruolo con una powertrain a doppio motore elettrico (uno per assale) provvista di trazione integrale 4Matic+ Performance AMG, capace di ripartire in maniera ottimale la coppia motrice in ogni condizione di guida. La scheda tecnica di base porta in luce la bellezza di 484 kW (658 cavalli) e 950 Nm, in aumento fino a 560 kW (761 CV) e 1.020 Nm grazie al pacchetto Dynamic Plus AMG con funzione “booster”.

Le performance? La nuova Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ con equipaggiamento di base raggiunge la velocità massima (auto-limitata) di 220 km/h e ferma il cronometro dello 0-100 in soli 3,8 secondi, mentre con il pack aggiuntivo tocca la quota dei 250 orari e fa scendere di quattro decimi lo scatto da fermi fino a 100 km/h. In questi momenti è il sound del motore a fare la differenza, sostenuto da numerosi altoparlanti, shaker e sound generator impostabili a piacimento sulle due modalità presenti di serie (Authentic o Performance).

Per quanto riguarda il pacco batterie, invece, l’ammiraglia di Affalterbach propone un sistema da 400V e dalla capacità complessiva di 107,8 kWh, in grado di garantire un’autonomia massima di 526-580 km nel ciclo di utilizzo WLTP ricaricabile presso le colonnine fast-charge a 200 kW. Passando al listino ufficiale, la EQS 53 4Matic+ sarà disponibile in Italia ad un prezzo in partenza da 175.580 Euro.