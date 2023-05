Mercedes GLB 2024: il SUV a sette posti arriva in Italia da 43.839 euro

Il nuovo restyling del Mercedes GLB arriva in Italia in sette diversi allestimenti e con prezzi a partire da 43.389 euro per la versione entry-level 180 Automatic Executive.

Oltre al nuovo GLA, Mercedes ha annunciato l’arrivo in Italia del Mercedes GLB 2024, che porta con sé numerose innovazioni e un equipaggiamento di serie più completo rispetto alla precedente versione.

A livello estetico, abbiamo un paraurti anteriore ridisegnato con protezione visiva del sottoscocca, che evidenzia l’inclinazione off-road del modello. Inoltre, troviamo una nuova griglia frontale dotata di quattro lamelle orizzontali e dell’iconica stella a tre punte del brand tedesco disposta al centro.

Non manca una forma atletica per la spalla con una linea laterale modellata in modo coerente e un posteriore che esalta la larghezza del SUV. I nuovi gruppi ottici anteriori (con tecnologia Full LED) e posteriori (con tecnologia LED) esaltano l’aspetto del nuovo GLB.

C’è la nuova colorazione Spectral Blue Metallic per la carrozzeria

Proprio come visto con il GLA 2024, anche la palette colori del GLB restyling si è arricchita con la nuova colorazione Spectral Blue Metallic. Inoltre, abbiamo quattro nuovi design per i cerchi. L’allestimento base prevede un set in lega a cinque doppie razze da 17” in nero lucido con superfici tornite lucide, ma è possibile configurarlo anche con cerchi da 18” a 20”.

In Italia, il Mercedes GLB 2024 è disponibile in sette allestimenti diversi: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line e Premium Plus AMG Line. I prezzi partono da 43.839 euro per la versione 180 Automatic Executive.

L’abitacolo

Parlando un po’ dell’abitacolo, il nuovo facelift del SUV compatto dispone di un cruscotto caratterizzato da un display da 7 pollici per il quadro strumenti digitale e uno da 10.25 pollici riservato al sistema di infotainment MBUX.

Come optional, però, la casa automobilistica tedesca dà la possibilità di scegliere due schermi panoramici entrambi da 10.25 pollici. Qui troviamo anche delle bocchette di ventilazione di forma rotonda che richiamano ad una turbina e vantano un design elegante e sportivo, che contrasta con gli elementi interni in alluminio.

Davanti al quadro strumento digitale spicca un volante rivestito in pelle oppure come optional in pelle sintetica Artico. Gli allestimenti AMG Line prevedono la corona del volante riscaldata. Sempre nell’abitacolo del Mercedes GLB 2024 troviamo sedili Comfort di serie con rivestimento in pelle sintetica Artico e tessuto nero con goffratura tridimensionale.

Le versioni Progressive propongono tre colori diversi per gli interni: nero, beige macchiato e grigio sagegrey. In questo caso ci sono dei sedili in pelle artificiale Artico/microfibra Microcut. Nelle varianti AMG Line sono in marrone bahia mentre abbiamo quattro colori per i rivestimenti: nero, marrone bahia, grigio saggina e rosso pepe abbinato a nero.

Il rivestimento in tessuto dei sedili Comfort è realizzato interamente con materiali riciclati mentre quello dei sedili Artico/Microcut offre un 65% nello specchio del sedile e un 85% nel tessuto inferiore.

Tra le caratteristiche proposte di serie dal nuovo GLB abbiamo Highbeam Assist, pacchetto USB, fari anteriori a LED, volante in pelle e retrocamera. A partire dalle varianti Progressive, troviamo anche i pacchetti parcheggio e specchietti.