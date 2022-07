Mercedes Icon Collection: Classe E e Classe S in serie speciale… ma solo online

La Classe E 220d 4Matic All Terrain e la Classe S 400d 4Matic sono proposti in un allestimento speciale sull'e-commerce della Mercedes: ecco tutti i dettagli

Dopo gli ultimi ritocchi apportati ai modelli di serie, ora per il marchio Mercedes è arrivato il momento di proporre qualcosa di speciale ed esclusivo: sul sito e-commerce della Casa della Stella a Tre Punte, infatti, sono ora disponibili la Classe E e la Classe S in versione “Icon Collection“, che entrano di diritto anche nel mondo del “metaverso” grazie ai due rispettivi NFT prodotti in collaborazione con l’attore Can Yaman.

Sono due modelli acquistabili esclusivamente online e con un allestimento unico nel proprio genere: la Classe E, per esempio, è proposta nella versione 220d 4Matic All Terrain (station-wagon con assetto rialzato e motore da 194 cavalli) che si distingue per l’adozione di serie del pacchetto AMG Night con cerchi in lega da 20”, impianto di scarico brunito e dettagli nero lucido su tutta la carrozzeria. L’abitacolo, invece, è adornato dalla Pelle Nappa con inserti in frassino nero ed è predisposto con i sedili anteriori riscaldabili, il sistema audio Burmester (13 altoparlanti) e l’infotainment Digital Light da 12,3”.

La seconda alternativa della Icon Collection è invece la Mercedes Classe S 400d 4Matic (motore da 330 CV e 700 Nm di coppia), il cui allestimento di serie prevede i dettagli esterni in nero ossidiana metallizzato, i cerchi da 21” e i rivestimenti interni in pelle Nappa beige e grigia con inserti in legno di noce. Confermato a sua volta il sistema multimediale Digital Light (da 12,8”) con assistente vocale, al quale si aggiungono i sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone e il climatizzatore automatico Thermotronic.

Uno sguardo al listino? La Mercedes Classe E “Icon Collection” si può acquistare sullo store ufficiale a un prezzo in partenza da 72.787 Euro (con risparmio di 11.936 Euro rispetto all’allestimento tradizionale), mentre la Classe S da 145.462 Euro (con bonus di ben 29.569 Euro). Qui il link per dar loro un’occhiata più da vicino.