Mocautogroup cresce a Milano: Autorigoldi entra nel Gruppo Intergea tra storia, territorio e nuovi servizi

Mocautogroup Srl acquisisce il 51% della concessionaria Autorigoldi Volkswagen & Škoda di Milano, segnando un nuovo passo nella strategia di rafforzamento del Gruppo Intergea nel cuore economico del Paese. Un’operazione che parla non solo di numeri e assetti societari, ma anche di continuità, identità e visione industriale, con ricadute concrete per i clienti finali in termini di servizi, offerta e presenza sul territorio. Milano e la sua provincia diventano sempre più centrali nello sviluppo del Gruppo, grazie a una rete articolata e a brand capaci di dialogare con un pubblico ampio e trasversale.

Gianluca Italia: CEO – Mocautogroup Milano/Monza, AutoChioda Melzo, Presidente & CEO Autoghinzani Bergamo, Presidente GVilla Monza, Presidente Marelli&Pozzi Varese, Usautocenter.it Consigliere Delegato Gruppo Intergea SPA.

Milano al centro della strategia di sviluppo
L’operazione consolida il ruolo di Milano come vero hub lombardo del Gruppo Intergea. A spiegarne il valore è Gianluca ItaliaCEO – Mocautogroup Milano/Monza, AutoChioda Melzo, Presidente & CEO Autoghinzani Bergamo, Presidente GVilla Monza, Presidente Marelli & Pozzi Varese, Consigliere Delegato Usautocenter.it e del Gruppo Intergea SPA“Mocauto, AutoChioda, Denicar e adesso Autorigoldi attraverso Mocautogroup fanno di Milano e la sua provincia il pilastro sul quale basiamo l’intero sviluppo del Gruppo Intergea in Lombardia grazie ai 25 brand rappresentati e ad una copertura del territorio completa con le diverse sedi”. Una presenza capillare che consente al Gruppo di intercettare le esigenze di un pubblico sempre più attento a qualità, affidabilità e servizi post-vendita evoluti.

Volkswagen e Škoda: più valore per i clienti
L’ingresso di Autorigoldi nel perimetro di Mocautogroup rafforza in modo significativo la rappresentanza dei brand Volkswagen e Škoda a Milano. Marchi storicamente apprezzati per tecnologia, sicurezza e rapporto qualità-prezzo, che beneficeranno di una struttura più solida e di sinergie operative su vendita, assistenza e usato. “Sarà per me un piacere supportare la crescita dei brand Volkswagen e Skoda nella nostra città grazie alla storicità della Autorigoldi ed alla professionalità del suo team”, ha aggiunto Gianluca Italia, sottolineando come l’operazione punti a valorizzare competenze già presenti e a migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente, oggi sempre più orientato a servizi integrati e personalizzati.

Giovanni Rigoldi

120 anni di storia e uno sguardo al futuro
Per Autorigoldi, concessionaria che si avvicina ai 120 anni di attività a Milano, l’accordo rappresenta una nuova fase di sviluppo nel segno della continuità. Giovanni Rigoldi, terza generazione alla guida dell’azienda, ha dichiarato: “Alla soglia dei 120 anni di attività a Milano, con l’ingresso nel Gruppo Intergea, vogliamo garantire una ulteriore importante fase di sviluppo di Autorigoldi sul territorio”. L’operazione è stata seguita, lato Intergea, dalla dott.ssa Sabrina Filiberto, partner dello Studio Antoniotti & Partners, e lato Autorigoldi dal dott. Mario Caporale dello Studio Caporale & Partners. Un passaggio che unisce tradizione e solidità industriale, con l’obiettivo di offrire ai clienti milanesi un punto di riferimento ancora più forte e strutturato.

