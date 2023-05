Dopo un investimento del 37% del fatturato in R&D, MotorK punta sull’intelligenza artificiale e inaugura Tech LABS, confermandosi guida per l’innovazione del settore

MotorK, gruppo leader nell’area EMEA specializzato in soluzioni SaaS per l’automotive retail, annuncia un programma interamente dedicato allo sviluppo di soluzioni basate sull’uso dell’intelligenza artificiale a servizio dei propri clienti.

Marco Marlia, CEO e Co-Founder dell’azienda nata nel 2010, commenta: “In MotorK abbiamo da sempre cercato di adottare un mindset di innovazione continua in tutte le aree aziendali. L’intelligenza artificiale avrà un impatto importante su tutte le industry e anche quello della distribuzione automobilistica sarà coinvolto in maniera significativa. Per primi abbiamo sviluppato soluzioni digitali integrate che hanno rivoluzionato il settore: abbiamo deciso di accelerare ulteriormente i nostri investimenti puntando su soluzioni automotive first basate sull’intelligenza artificiale, continuando ad anticipare i trend e sfruttando il potenziale dell’AI per rispondere alle esigenze dei nostri clienti e far loro da guida in un nuovo ecosistema”.

In questo piano ambizioso rientra il lancio di Tech LABS, il progetto con cui l’azienda intende porsi come hub di ricerca e sviluppo d’avanguardia tecnologica per la scena automotive europea. Un’iniziativa che si inserisce nel piano di R&D su cui l’azienda ha investito nel 2022 il 37% del fatturato, per sviluppare e implementare nuove tecnologie in grado di migliorare l’esperienza clienti rendendola più fluida e personalizzata, ottimizzare le operazioni, ridurre i costi e facilitare i processi di lavoro dei dealer.

Obiettivo di Tech LABS è dare vita a un programma intensivo di innovazione e formazione diretta cross-country. Esperti MotorK e un pool di nuovi talenti, selezionati tra i più brillanti AI original thinker che l’azienda porterà a bordo ad hoc per questo progetto, si metteranno in gioco su numerosi temi, e prima fra tutti, appunto, l’Intelligenza Artificiale.

“Con l’inaugurazione di Tech LABS ci concediamo il lusso di sperimentare e osare per rafforzare ulteriormente la nostra offerta tecnologica” ha continuato Marco Marlia. “Questa iniziativa giocherà un ruolo strategico nell’impegno R&D di MotorK e nella nostra mission di dare forma al futuro della mobilità e plasmare l’automotive retail del domani. Vogliamo anche offrire un banco di prova concreto a chi non solo sta studiando, ma sta pensando e dando forma al domani dell’universo tecnologico. Non più solo, quindi, persone che siano capaci di pensare fuori dagli schemi ma anche di sognare fuori dagli schemi”.

Intelligenza artificiale: MotorK guida l’innovazione del settore

L’inaugurazione di Tech LABS rappresenta un altro passo importante della roadmap MotorK. L’investimento che viene fatto sullo sviluppo di soluzioni che integrino l’intelligenza artificiale è sinonimo del grande impegno per la realizzazione di prodotti all’avanguardia, filosofia che fin dall’anno della sua fondazione ha caratterizzato l’azienda. PredictSparK è la soluzione pionieristica che ha anticipato l’esplosione dei tool basati su intelligenza artificiale. Questa applicazione sfrutta l’intelligenza artificiale applicando algoritmi per la manutenzione predittiva in ottica after-sales. Lo strumento, ora in fase di sperimentazione su progetti pilota, diventerà un potente alleato nell’affiancare i professionisti nella gestione delle campagne marketing prevedendo e anticipando i bisogni dei consumatori. L’algoritmo di PredictSparK analizza più 36 milioni di righe di fatture, prende in esame oltre 3,8 milioni profili clienti e più di 4 milioni di veicoli. Ogni giorno esegue circa 60 milioni di previsioni, basate su oltre 2 miliardi di calcoli unici. Nella sola fase pilota, PredictSparK ha inviato quasi 3 milioni di comunicazioni, tra sms e e-mail, a oltre un milione di clienti.

SparK Platform, di cui anche PredictSparK farà parte, è invece la prima piattaforma SaaS per l’industria automotive in grado di gestire molteplici soluzioni in maniera integrata, e rappresenta oggi il principale volano d’innovazione per l’azienda. Tra gli strumenti modulari e personalizzabili, l’integrazione della tecnologia OpenAI in WebSparK, lo showroom digitale ottimizzato per acquisire traffico e generare lead, che supporterà concessionari e case auto nella creazione di contenuti rilevanti e ottimizzati SEO, in maniera veloce e a prova di errore.