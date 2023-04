Nasce Leasys, società di leasing che punta a diventare leader in Europa

Fusione di Leasys e Free2move Lease, il nuovo player ha l'obiettivo di raggiungere una flotta di un milione di veicoli entro il 2026

“Vogliamo ridefinire il concetto di noleggio a lungo termine con proposte innovative che ci permettano così di diventare il primo player del settore in Europa”. Queste le parole del Ceo di Leasys Rolando D’Arco all’evento di presentazione della nuova società di noleggio multi-brand, joint venture di Stellantis e Crédit Agricole, che si è tenuto oggi in contemporanea a Roma e Parigi.

Leasys, che unisce le competenze di due protagoniste nel settore del noleggio a lungo termine e del leasing operativo come Leasys (FCA) e Free2move Lease (PSA), punta a raggiungere una flotta di un milione di veicoli entro il 2026 così come confermato dal Chairman Richard Bouligny nella Capitale per illustrare alla stampa la nuova realtà; in collegamento da Parigi anche Philippe de Rovira (Stellantis Chief Affiliates Officer) e Stéphane Priami (Deputy Chief Executive Officer of Crédit Agricole S.A.in charge of the Specialized Financial Services and CEO of CA Consumer Finance).

Le soluzioni di mobilità di Leasys, che vanta una flotta iniziale di 828mila veicoli, saranno disponibili per tutte le 14 case di Stellantis tramite vari canali di vendita e piattaforme online ma non solo: così come annunciato dal Ceo D’Arco la nuova società permetterà di noleggiare a lungo termine anche vetture di altri gruppi.

Tra i prodotti e i servizi in catalogo Leasys propone Be Free, la soluzione di NLT che consente di restituire l’auto dopo un anno senza penali; Leasys Miles, prima formula NLT pay-per-use che

permette di pagare solo i chilometri percorsi; AS NEW, il noleggio dei veicoli usati di Leasys che favorisce la Circular economy e garantisce accessibilità alle offerte per diversi target di clientela;

Leasys PRO che offre veicoli commerciali customizzati secondo le proprie esigenze e UNLIMITED dedicata ai prodotti green con chilometri illimitati.

Secondo il Ceo di Leasys D’Arco “Il noleggio si conferma oggi ancora di più la soluzione migliore” e da uno studio condotto dalla società di ricerca Frost & Sullivan è emerso che il numero totale dei contratti di leasing e noleggio attivati in Europa è aumentato del 6,2% nel 2022 e che crescerà ancora nel corso del 2023 grazie soprattutto al settore dei veicoli elettrificati.