Nissan Juke R700: la versione sportiva da 700 CV ha il motore della GT-R

La Juke R700 è equipaggiata con lo stesso V6 da 3.8 Litri che spinge la supersportiva GT-R: con 700 cavalli sotto al cofano, questo modello è oggi in vendita

Aggiungere una “R” al nome di una vettura significa renderla più potente, veloce… e aggressiva: questa intenzione è stata seguita fedelmente per l’esagerata Nissan Juke R700, modello prodotto in soli cinque esemplari dei quali oggi solo tre conservati e funzionanti. Due sono di proprietà del marchio giapponese mentre uno appartiene a un privato, che proprio in questi giorni ha deciso di metterlo in vendita attraverso il concessionario tedesco VDM Cars al prezzo di 237.941 Euro.

Cos’ha di speciale questa versione? Realizzata dal preparatore britannico Severn Valley Motorsport in collaborazione con Nissan, la Juke R700 ospita sotto il cofano lo stesso propulsore della supersportiva GT-R, quel V6 da 3.8 Litri capace di erogare la bellezza di 700 cavalli in abbinamento al cambio automatico e alla trazione integrale – benchè ripartita per la maggior parte al posteriore.

Questa “aggiunta” ha richiesto diversi interventi estetici e meccanici, a partire da una carrozzeria completamente in fibra di carbonio con roll-bar in acciaio su un telaio leggermente più corto rispetto a quello originale, voluto appositamente per ospitare il sei cilindri a V della GT-R. Settate in maniera specifica anche le sospensioni, così come l’abitacolo che propone sedili sportivi e uno speciale sistema audio firmato Bose in abbinamento a diversi gadget tecnologici come il navigatore, il climatizzatore automatico e l’infotainment. Insomma… un modello a tutti gli effetti unico nel proprio genere!