Nissan Juke Kiiro: il crossover giapponese rende omaggio al film “The Batman”

In nome della collaborazione stipulata con Warner Bros. Pictures, il marchio Nissan ha creato una versione speciale della Juke con sole 250 unità in arrivo per l'Italia

La saga dell’uomo-pipistrello accoglierà un nuovo film il prossimo 3 marzo 2022: nei migliori cinema italiani, infatti, debutterà “The Batman“, pellicola nella quale il ruolo del protagonista sarà coperto da quel Robert Pattinson diventato famoso nel 2008 per aver interpretato il vampiro della trasposizione cinematografica della serie letteraria Twilight. Il lancio è atteso con trepidazione dal pubblico e per questo motivo la Warner Bros. Pictures ha deciso di stringere una collaborazione con Nissan, al fine di portare su strada la “Batmobile”… per tutte le tasche.

No, non si tratta della versione creata dalla LEGO, ma di un’edizione speciale della Nissan Juke denominata “Kiiro“, che tradotto dal giapponese significa “giallo”. Rispetto al modello che tradizionalmente tutti noi conosciamo, il crossover della Casa di Yokohama presenta ora una tinta esclusiva in Ceramic Grey impreziosita da diversi dettagli di colore giallo, visibili nella parte inferiore dei due paraurti e alla base delle minigonne con finiture in alluminio.

I cerchi in lega, da 19”, sono ereditati dall’allestimento Tekna mentre le calotte degli specchietti retrovisori e il tettuccio sono dipinti in nero con uno speciale motivo esclusivo per questa versione. Passando nell’abitacolo, la Nissan Juke Kiiro si caratterizza per i rivestimenti dei sedili e della plancia in ecopelle nera e grigia con dettagli in Spiced Lemon, che toccano anche il bracciolo anteriore, la zona circostante la consolle dell’infotainment NissanConnect (dove spicca la targhetta identificativa del modello) e i pannelli delle portiere.

Per quanto riguarda il motore, invece, la Casa giapponese ha confermato il tre cilindri a benzina da 1.0 Litro di cilindrata capace di erogare 114 cavalli e 200 Nm di coppia massima, abbinato a scelta al cambio manuale a sei velocità oppure alla trasmissione automatica DCT7 a sette rapporti con paddle di cambiata sul volante. La dotazione, ovviamente, è ricca e completa sotto ogni punto di vista e include tra gli ADAS il cruise control, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni, ciclisti e segnaletica stradale, l’avviso del cambio involontario della corsia, il rilevamento degli ostacoli durante la retromarcia e il monitoraggio degli angoli ciechi.

La nuova Nissan Juke Kiiro in edizione speciale come omaggio al film “The Batman” sarà prodotta in 5.000 unità (delle quali solo 250 per il mercato italiano) ed è già ordinabile nelle concessionarie ufficiali. I prezzi, per il momento, non sono stati ancora confermati ma non dovrebbero discostarsi da quelli relativi all’allestimento top di gamma Tekna.