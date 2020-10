Nissan X-Trail Salomon, versione speciale per chi ama la montagna

Barre sul tetto, due borse da viaggio da 70 Litri e tanti altri dettagli provenienti dagli allestimenti N-Connecta e Tekna: ecco la nuova Nissan X-Trail Salomon Edition, destinata esclusivamente al mercato italiano

La gamma della Nissan X-Trail si espande ulteriormente e accoglie un nuovo modello unicamente dedicato all’Italia e a tutti coloro che vogliono guidare un SUV dal carattere avventuroso e intraprendente: si tratta della versione speciale Salomon, progettata in collaborazione con il noto brand di articoli sportivi per la montagna (e non solo) e caratterizzata per alcuni dettagli che la rendono davvero unica sotto il profilo estetico, quello tecnologico e di equipaggiamento.

Basata sugli allestimenti N-Connecta e Tekna, la Salomon Edition si distingue per la cromatura delle calotte degli specchietti retrovisori e della finitura inferiore del portellone, per le barre trasversali sul tettuccio, per la presenza dei badge Salomon sia sulla carrozzeria che nell’abitacolo e per la disponibilità di un set di due borse da viaggio Salomon Prolog70, della capacità di 70 Litri e con spallacci a scomparsa, schienale imbottito, cinghia a tracolla e scomparti impermeabili separati.

In fatto di infotainment, le novità della X-Trail Salomon Edition si identificano nel nuovo Sistema di Navigazione A-IVI, provvisto di comandi vocali, integrazione con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto e di altre interessanti funzioni, come la notifica del traffico in tempo reale, l’aggiornamento delle mappe del navigatore da remoto (over-the-air) o tramite connessione USB e la navigazione Door-to-Door. Tale sistema, inoltre, ha ricevuto un restyling estetico improntato su una nuova interfaccia utente e un rivisto display configurabile, che rendono il suo utilizzo molto più facile e immediato.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Nissan X-Trail Salomon Edition riprende la disponibilità presente in gamma con il turbodiesel dCi da 1.7 Litri, 150 cavalli e trazione a scelta tra 2WD e 4WD, abbinato alternativamente al cambio manuale a sei marce o a quello automatico Xtronic CVT. Confermato anche il benzina DIG-T da 1.3 Litri e 160 cavalli, equipaggiato con trazione a due ruote motrici e al cambio automatico a doppia frizione DCT.

A partire dall’allestimento Acenta, inoltre, la X-Trail propone un pacchetto di aiuti alla guida davvero completo, che ovviamente va a caratterizzare anche la versione speciale Salomon: di serie è presente la frenata di emergenza intelligente con riconoscimento dei pedoni, l’avviso di cambio corsia involontario, il sistema intelligente di rilevamento della segnaletica stradale e il controllo automatico degli abbaglianti. A richiesta solo per la motorizzazione 1.7 dCi da 150 cavalli e cambio Xtronic è possibile anche installare il pacchetto ProPILOT, che include il cruise control intelligente, il sistema di mantenimento della corsia e il Traffic Jam Pilot, utile nelle fasi di decelerazione, frenata e ripartenza automatica della vettura.