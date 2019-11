Nissan X-Trail: una versione tutta nuova in arrivo nel 2020

La nuova Nissan X-Trail è stata rivista nelle linee, nelle motorizzazioni (addio propulsori diesel) e nell'allestimento degli interni. Rinnovato anche il sistema di infotainment, con schermi stile tablet inseriti in un cruscotto interamente digitale

Nissan X-Trail è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua fortunata storia. Nella seconda metà del 2020, infatti, arriverà la quarta generazione di uno dei modelli più apprezzati della casa orientale che porterà in dote diverse novità.

Nissan X-Trail: le caratteristiche

La nuova Nissan X-Trail ha un look tutto inedito, per certi versi somigliante a quello della Juke, sempre di casa Nissan. A unire i due modelli la calandra dalle linee precise, squadrate, definite e la sottile linea di luci a LED. Insomma, un mix di muscolari e sportività che dovrebbe trovare conferma anche nella scelta di una livrea bicolore, con tetto, specchietti retrovisori e altri dettagli di colore nero. All’interno sarà sempre presenta la formula dei sette posti, ma con la piacevole novità di una scelta più accurata dei materiali (e l’uso di meno plastica). Un importante aggiornamento è arrivato anche per quanto riguarda il sistema di infotainment, con schermi stile tablet inseriti in un cruscotto interamente digitale (con integrati i sistemi Apple CarPLay e Android Auto, a differenza del modello attuale). Di primo livello ance il sistema di assistenza alla guida ProPILOT cha avrà – di serie – la frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, il riconoscimento dei segnali stradali, mantenimento in corsia e l’allerta angolo cieco entrambi attivi.

Nuovi anche i motori. Nissan ha deciso di pensionare i propulsori diesel e optare per un 2.5 litri e un 2.0 litri benzina con trazione anteriore o integrale (per la versione AWD). X-Trail che condividerà la piattaforma con il nuovo Mitsubishi Outlander grazie all’accordo tra i marchi, spetto che permetterà al SUV di montare anche il motore ibrido ibrido plug-in.